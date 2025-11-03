Ekspres DeLonghi Magnifica S taniej o 100 zł (1049 zł): Automatyczny ekspres z personalizacją i spieniaczem, idealny do dwóch kaw jednocześnie.

Promocje na sprzęt Silvercrest® : Zestaw 3 garnków ze stali szlachetnej za 89 zł i grill kontaktowy 2w1 za 129 zł (35% taniej).

Cyfrowy termometr kuchenny Silvercrest® za 24,99 zł: Wodoodporny, precyzyjny (od -50°C do 300°C) – idealny do kontroli gotowania.

Formy do pieczenia Silvercrest® od 14,99 zł: Różne warianty z nieprzywierającą powłoką ILAG®, gwarantujące udane wypieki.

Poranna kawa z DeLonghi – codzienny rytuał w nowym wydaniu

Od 3 do 6 listopada użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą kupić automatyczny ekspres DeLonghi Magnifica S (1450 W) ze zniżką 100 zł, w cenie 1049 zł/szt. Urządzenie pozwala na personalizację napoju – możemy samodzielnie dopasować jego intensywność i ilość. Dodatkowo ekspres został wyposażony w ręczny spieniacz, sprzęt umożliwia jednoczesne przygotowanie dwóch kaw.

Sprzęty Silvercrest® – jakość, trwałość i styl w kuchni

Miłośnicy gotowania znajdą w ofercie Lidla coś dla siebie. Od 3 listopada dostępny będzie zestaw 3 garnków ze stali szlachetnej z pokrywkami Silvercrest® w cenie 89 zł/zestaw, czyli 10 zł taniej. To propozycja dla tych, którzy cenią solidność i funkcjonalność – naczynia nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek, także indukcyjnych, i można je myć w zmywarce.

Warto zwrócić uwagę również na opiekacz do panini i grill kontaktowy 2 w 1 (2000 W) tej samej marki, w promocji aż o 35% – za jedyne 129 zł/zestaw. Wykonany z trwałej stali szlachetnej sprzęt wyposażono w tackę ociekową i skrobak do czyszczenia.

Precyzja i wygoda – termometr kuchenny i formy do pieczenia

Każdy, kto lubi mieć kontrolę nad procesem gotowania, doceni cyfrowy termometr kuchenny Silvercrest®, dostępny w promocyjnej cenie 24,99 zł/zestaw, czyli 10 zł taniej. Urządzenie jest wodoszczelne i mierzy temperaturę w zakresie od -50°C do 300°C. Fani wypieków mogą z kolei sięgnąć po formy do pieczenia Silvercrest® (po 14,99 zł/szt.), dostępne w różnych wariantach – od babek, przez keksówki, po tortownice. Wykonano je z trwałego materiału z nieprzywierającą powłoką ILAG®, odporną na zarysowania i ścieranie, dzięki czemu każdy wypiek będzie udany.

Wszystkie produkty dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz online na lidl.pl.

