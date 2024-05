Nowa promocja na paliwo na długi weekend! 30 groszy taniej na litrze

To już się dzieje

Mega promocja paliwo w sieci Circle K

Sieć Circle K przygotowała wyjątkowe zniżki na paliwo na zbliżający się długi weekend – to kolejna odsłona rabatów, które firma już zaproponowała klientom z okazji majówki. W ramach promocji sieć oferuje swoim klientom rabat w wysokości 30 gr/l na paliwa standardowe miles® lub paliwa premium milesPLUS® oraz 10 gr/l na LPG SupraGas. Zniżki będą obowiązywać od 29 maja od godziny 17:00 do 2 czerwca br. włącznie. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie karty lojalnościowej EXTRA, którą można założyć również w momencie dokonywania transakcji. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 50 l w ramach jednej transakcji. Każdy klient będzie mógł skorzystać z oferty dowolną ilość razy w okresie obowiązywania promocji.

Kawa za 1 grosz na Circle K

Tankując paliwo na stacjach Circle K, możemy skorzystać z towarzyszącej promocji „EXTRA poranki z kawą” i wypić kawę za symboliczny 1 grosz. Jak skorzystać z oferty? Wystarczy przyjść z własnym kubkiem wielokrotnego użytku lub nabyć na stacji kubek termiczny i z niego korzystać podczas kolejnych wizyt. Dla osób, które zdecydują się na standardowy, jednorazowy kubek z dyspenserów dostępnych na stacjach, dowolna kawa będzie dostępna w równie atrakcyjnej cenie – za jedyne 99 groszy. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest również zatankowanie min. 20 litrów dowolnego paliwa z użyciem karty EXTRA. Ta promocja trwa do 26 czerwca 2024.

Szczegóły, regulamin promocji oraz lista stacji biorących udział w akcji są dostępne na stronie internetowej Circle K: https://www.circlek.pl/tanie-tankowanie.

