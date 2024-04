Kawa we własnym kubku za 1 grosz! Rusza szalona promocja

Poranki z kawą na stacjach Circle K

Na stacjach Circle K rozpoczęła się akcja „EXTRA poranki z kawą”. W ramach promocji codziennie, w godzinach między 7:00 a 9:00, będzie można kupić ulubioną kawę za symboliczny 1 grosz. Wybór jest szeroki: od czarnych po wersje mleczne, w tym również z napojem owsianym, idealnym dla wegan

Wystarczy przyjść z własnym kubkiem wielokrotnego użytku lub nabyć na stacji kubek termiczny i z niego korzystać podczas kolejnych wizyt. Dla osób, które zdecydują się na standardowy, jednorazowy kubek z dyspenserów dostępnych na stacjach, dowolna kawa będzie dostępna w równie atrakcyjnej cenie – za jedyne 99 groszy. W obu przypadkach promocja obowiązuje po zatankowaniu min. 20 litrów dowolnego paliwa miles®, milesPLUS® oraz SupraGas z użyciem karty programu lojalnościowego Circle K EXTRA. Z „EXTRA poranków z kawą” mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej EXTRA – również nowi klienci, którzy w momencie zakupu postanowią dołączyć do programu.

Circle K przyjazne dla środowiska

Sieć stacji i sklepów Circle K podejmuje szereg działań na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez zachęcanie do kupowania kawy we własnym kubku, co sprzyja redukcji ilości odpadów w postaci opakowań jednorazowych. Kawy serwowane na wszystkich stacjach Circle K posiadają certyfikat Rainforest Alliance. Kupując produkty oznaczone symbolem z zieloną żabą, klienci mają pewność, że powstały one w sposób przyjazny dla środowiska - bez konieczności niszczenia lasów, zanieczyszczania wód czy krzywdzenia zwierząt. Kanadyjski koncern jako jeden z celów ESG postawił sobie również zwiększanie społecznej świadomości na temat zmniejszania ilości odpadów. Wszystkie stacje Circle K są objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów – na terenie każdej z nich znajdują się pojemniki do segregacji, które pozwalają na dalsze przetwarzanie surowców.

