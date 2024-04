Tajemnicze wózki w Auchan. To znajdowało się wózku o wartości 500 zł

Tajemnicze wózki w Auchan po raz drugi

Sieć Auchan po raz drugi ruszyła z promocją "Tajemnicze wózki" (pierwszy raz akcja odbyła się w dzień kobiet 8 marca 2024 roku). W piątek 12 kwietnia o godzinie 13:00 w centralnych alejach 70 sklepów Auchan pojawiły się tajemnicze wózki owinięte czarną folią. Ich zawartość jest nieznana, wartość wynosi 300 zł, 400 zł i 500 zł. Chętna osoba mogła wybrać sobie wózek i kupić jego zawartość co najmniej 66 proc. taniej! Znalazły się w nich różnorodne artykuły przemysłowe, takie jak produkty małego AGD, dekoracje i tekstylia domowe, artykuły ogrodnicze, zabawki, sprzęt sportowy, produkty do majsterkowania i wiele innych. Akcja ma być organizowana w Auchan regularnie.

Tajemnicze wózki w Auchan. Co było w środku?

Czy warto było kupić przysłowiowego „kota w worku”? Sprawdził to dziennik „Fakt”. Zgodnie z planem tajemnicze wózki pojawiły się w Auchan tuż przed godz. 13 w piątek 12 kwietnia. Było ich kilkadziesiąt, a każdy z nich miał swojego opiekuna. Na każdym z numerowanych wózków była podana kwota, jaką trzeba było zapłacić oraz wartość wózka przed rabatem. Dziennikarka „Faktu” wybrała wózek z numerem z numerem "3" o wartości 253 zł 75 gr. Zapłaciła za niego 86 zł 28 gr, czyli około 1/3 ceny. Ceny pozostałych wózków były od ok. 60 zł do ok.160 zł. Pracownica sklepów towarzyszyła dziennikarce aż do zapłacenia za wózek w kasie, nie ma możliwości sprawdzenia co jest w środku.

Po rozerwaniu czarnej folii, już wszystko stało się jasne. W środku nie było żywności, ale pełno różnego rodzaju tekstyliów. Największym produktem była kołdra antybakteryjna o wymiarach 160x200 od marki Wendre. Jej wartość na paragonie została obniżona aż o 31 zł 35 gr. Była też bawełniana pościel w tym samym rozmiarze, w stylu boho (biała z liściastymi motywami) oraz różowa narzuta o wymiarach 125x150. W zestawie znajdował się też duży granatowy ręcznik w rozmiarze 100x150 cm, dywanik o wymiarach 50x120 cm oraz uchwyt na papierowe ręczniki.

