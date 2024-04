W tych sklepach nie będzie kas samoobsługowych. Zaskakujący powód

Klienci oszukują przy kasach samoobsługowych

Kasy samoobsługowe to rozwiązanie funkcjonujące w wielu sieciach handlowych już od wielu lat. Klienci są zadowoleni, bo unikają stania w kolejkach do kas tradycyjnych. Jednak zachowania kupujących powodują, że niektóre placówki wycofują się z tego rozwiązania. Pomysłowość klientów w oszustwach i kradzieżach jest tak duża, że sieci nie nadążają z wprowadzeniem zabezpieczeń i rezygnują z kas samoobsługowych. Na szczęście na razie są to pojedyncze przypadki, w Polsce system kas samoobsługowych stale się rozwija.

Ta sieć wycofuje kasy samoobsługowe

O kolejnej sieci sklepów, która wycofuje kasy samoobsługowe pisze „Business Insider”. Taką radykalną decyzje podjęła sieć dyskontów Five Below. Właściciele sklepów uważają, że kasy samoobsługowe powodują wysokie straty wynikające z kradzieży oraz pomyłek w skanowaniu popełnianych przez klientów. Sieć podjęła decyzję o zwiększeniu liczby kas tradycyjnych w dyskontach Five Below.

Jakie sieci już zrezygnowały z kas samoobsługowych?

Five Below to kolejna duża sieć sklepów, która wycofuje kasy samoobsługowe. Już wcześniej tak zrobiła sieć Booths, Walmart czy Costco. Z kolei Walmart wprowadziła płatne kasy samoobsługowe. W ramach abonamentu Walmart+ za około 390 złotych rocznie można robić zakupy bez kolejek.

