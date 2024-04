Mega promocja na majówkę w Lidlu. Sieć otwiera sezon na grilla

Majówka w Lidlu. Promocje na grille

Już teraz, w sklepie online Lidl można kupić grill gazowy GRILLMEISTER (699 zł/zestaw), który zapewnia uniwersalną strefę gotowania dzięki trzem oddzielnie sterowanym wysokowydajnym palnikom ze stali nierdzewnej. Natomiast ruszt do utrzymywania ciepła przeznaczony jest także do przyrządzania potraw w niskiej temperaturze. Grill będzie też dostępny w sklepach stacjonarnych i online od soboty, 20 kwietnia, w ramach specjalnej akcji promocyjnej, o 300 złotych taniej – tylko za 399 zł/zestaw!

W sklepach stacjonarnych sieci od soboty, 20 kwietnia, pojawi się 6-palnikowy grill gazowy GRILLMEISTER z dodatkowym bocznym palnikiem do podgrzewania aż 600 zł taniej – za 899 zł/zestaw. W supercenach do kupienia stacjonarnie i online będą także grill kulisty z pokrywą za 119 zł/zestaw oraz ceramiczny minigrill za 399 zł/zestaw, który sprawdzi się nie tylko do grillowania, ale również wędzenia czy pieczenia.

Akcesoria do grilla w promocji Lidla

Do tego zestawu można dokupić tacki, patelnię lub koszyki do grillowania ze stali szlachetnej (39,99 zł/szt. lub zestaw) – online oraz od soboty, 20 kwietnia, w sklepach stacjonarnych, a także zestaw 6 sztuk łopatek do grillowania ze stali nierdzewnej GRILLMEISTER (39,99 zł/zestaw), w którym znajdziemy łopatkę do grilla XL do dużych i ciężkich kawałków żywności, wąską łopatkę, tę do grillowania z otworami do odprowadzania płynów i tłuszczu, skrobak do szybkiego usuwania tłuszczu i resztek dań oraz dwie zamykane butelki na sosy do grilla, olej lub wodę. Od soboty, 20 kwietnia, sklepach stacjonarnych sieci do kupienia będą także inne przydatne gadżety w wyjątkowo niskich cenach! Za 12,99 zł/zestaw – szczotki do grilla lub akcesoria do grilla – również za 12/99 zł/szt. – wśród których do wyboru będą szczypce, łopatka lub widelec do grilla z pędzelkiem do marynaty.

Stół na majówkę w mega promocji

Lidl w ramach oferty online proponuje stół ogrodowy Sevilla z drewna akacjowego od marki Livarno (659 zł/szt.) o wymiarach 140 x 80 x 75 cm. A dla tych z ograniczoną przestrzenią, sieć oferuje stolik rozkładany Sevilla z drewna akacjowego (329 zł/szt.) o wymiarach 70 x 70 x 75 cm. Aby w pełni skompletować zestaw – Lidl do swojej oferty dokłada krzesło składane Sevilla (189 zł/szt.) oraz ławkę ogrodową z drewna akacjowego (849 zł/szt.). Wisienką na torcie może być solarny łańcuch świetlny (29,99 zł/zestaw) – kolorowy lub transparentny – który włączy się automatycznie, gdy zapadnie zmierzch.

QUIZ PRL. Kultowe przedmioty PRL Pytanie 1 z 14 Służyła do dogrzewania pomieszczeń jesienią i zimą: farelka Frania kuchenka mikrofalowa Dalej