IKEA daje pieniądze za oddanie starego mebla. Ile można dostać?

Oddasz stare meble, dostaniesz rabat na zakupy

W ramach akcji „Dbaj o dom, a przy okazji o planetę” możemy oddać stare, zniszczone meble do jednego z dwóch sklepów IKEA w Polsce – podaje serwis dlahandlu.pl. Jeden ze sklepów jest zlokalizowany w podwarszawskich Jankach, drugi w Bydgoszczy. Meble można oddać w każdy piątek, sobotę oraz jedną niedzielę handlową kwietnia, w godzinach 11:00-19:00. Najbliższe terminy trwania akcji to:

* 19-20 kwietnia 2024,

* 26-28 kwietnia 2024 (weekend z niedzielą handlową).

W akcji może wziąć udział każda osoba, która należy do Klubu Lojalnościowego IKEA Family. Dołączenie do klubu jest bezpłatne i proste dowolnej chwili). można to zrobić w dowolnej chwili, zarówno online, jak i podczas wizyty w sklepie.

Jakie meble można oddać?

Meble mogą być zakupione w IKEI, ale także pochodzić od innych producentów czy sklepów. Przyjmowane są szafy, fotele, szezlongi, sofy, narożniki, komody, regały, biblioteczki, łóżka, krzesła, stołki barowe, stoły, biurka, kredensy oraz szafki.

Z akcji wyłączone są natomiast elementy wyposażenia wnętrz, niebędące meblami (m.in. materace, tekstylia), zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady organiczne oraz te niebezpieczne, jak np. przedmioty szklane.

Stare meble do recyclingu

Oddane do IKEA meble będą sortowane i odbierane przez firmę Stena Recycling. Elementy nienadające się już do użytku zostaną zagospodarowane w procesie recyklingu lub odzysku energii. Z kolei lite drewno, pozyskane z zebranych mebli, wróci do obiegu, stając się surowcem wtórnym do produkcji mebli IKEA.

QUIZ PRL. Te ubrania wyszły z mody, a były hitem w Polsce Ludowej. Czy je pamiętasz? Pytanie 1 z 15 Ta koszula była hitem mody męskiej w Polsce Ludowej. Mowa o: koszuli non iron koszuli nocnej koszuli casualowej Dalej