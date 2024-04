Budowlanka, odzież i kaucje szereg zmian proeko od 2025 r

Kaucje to najpopularniejsza obecnie zmiana, która zacznie obowiązywać od 2025 r. Łukasz Łyżwa, prezes SRS Group, cytowany przez portalsamorzadowy.pl przypomina , że "konsument będzie musiał się przyzwyczaić, że będzie musiał wrócić do sklepu i oddać puszkę po wypitym napoju, aby otrzymać zwrot kaucji". Przepisy zakładają, że doliczona kaucja będzie wynosić 50 groszy od jednego opakowania. To nie jedyna zmiana jaka czeka nas od nowego roku.

Obowiązek przystąpienia do programu mają duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, natomiast mniejsze placówki będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Ale nie tylko handel dotkną zmiany. Nowe obowiązki wynikające z unijnego prawa będą mieli też przedsiębiorcy z branży budowlanej.

Od 1 stycznia 2025 r. będzie obowiązywał ich nakaz segregacji odpadów, które powstaną podczas prac remontowych, wykończeniowych itp. Odpady będą zbierane z podziałem na sześć kategorii: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne i materiały ceramiczne oraz kamienie. Będą mogli zlecić takie zadanie wyspecjalizowanemu podwykonawcy, albo zająć się tym sami.

Osoby prywatne przeprowadzające remont, nadal, bez zmian, w dalszym ciągu będą mogły zamówić w gminach specjalny kontener na odpady budowlane.

W 2025 r. pojawi się również obowiązek dla gmin. Będą one musiały rozbudować Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych tekstyliów - chodzi głównie o zużytą odzież. Co prawda już istnieje odbiór zużytych ubrań, ale jest on wciąż na etapie wdrażania. Ten obowiązek wynika z dostosowania się do unijnego prawa, który zobowiązuje gminy do przyjmowania zużytych ubrań.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.