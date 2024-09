Nowa sieć w Polsce. Wielki konkurent Pepco i Action otwiera pierwsze sklepy

Malezyjski gigant wchodzi do Polski

O tym, że Mr. DIY wejdzie do Polski, portal wiadomoscihandlowe.pl informował w styczniu 2024 r. Już w lutym 2023 r. zarejestrowana została spółka MRDIY Poland, a w sprawozdaniu za rok 2023, zarząd spółki wskazał, że planowane jest otwarcie sześciu sklepów Mr. DIY "w różnych lokalizacjach na terenie Polski".

Mr. DIY to sieć sklepów typu "dom i ogród", założona w 2005 r. przez braci Tan Yu Yeha i Tan Yu Weia. Typowy sklep Mr. DIY ma ponad 900 mkw. powierzchni i w ofercie ma 18 tys. produktów. Są to narzędzia, artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria elektryczne, artykuły wyposażenia wnętrz, akcesoria samochodowe, artykuły papiernicze, sportowe, zabawki, akcesoria komputerowe i mobilne, biżuteria i kosmetyków. Znaczna część sprzedawanych przez Mr. DIY produktów to tanie artykuły marki własnej.

Gdzie będą sklepy Mr. DIY w Polsce?

Sieć będzie korzystać będzie z magazynu w Dąbrówce Wielkiej (Hillwood Zgierz I). Pierwsze sklepy otwierane będą w galeriach handlowych, m.in. w Krakowie (Galeria Bronowice), Zabrzu (centrum handlowe Platan) i Piotrkowie Trybunalskim (Focus Mall).

Mr. DIY ma sklepy w 12 krajach

Sklepy Mr. DIY działają już w 12 krajach. Najwięcej marketów sieci jest w Malezji (1258), ale sklepy sieci znaleźć można także w Indonezji, Indiach, Tajlandii, Filipinach, Brunei, Singapurze, Kambodży, Wietnamie, Bangladeszu, w Hiszpanii (24 sklepy) i Turcji (113 placówek).

Sieć na też sklepy pod inną nazwą

Malezyjski gigant rozwija sklepy także pod innymi szyldami. W 2020 r. wystartował z siecią Mr. Dollar. Sklepy pod tą nazwą oferują codzienne produkty (w tym żywność i napoje) po stałych, zaokrąglonych cenach. Grupa rozwija też sklepy z zabawkami Mr. Toy, koncept Mr. DIY Express, ze zmniejszoną powierzchnią i ofertą. W 2022 r. pojawił się Mr. DIY Plus (Mr. DIY, Mr. Dollar i Mr. Toy.)

