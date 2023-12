Nowa ustawa pozwoli zwalczać zagrożenia w komunikacji elektronicznej

Zakaz handlu w niedzielę do likwidacji? Bunt w nowej koalicji

Już 23 marca 2020 roku CERT Polska (zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci internetowej) uruchomił listę ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami, zaś 27 kwietnia ten sam zespół rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych wiadomości SMS. Oba rozwiązania okazały się skuteczne, znacznie ograniczając i utrudniając działalność cyberprzestępców. Te rozwiązania zostały wzmocnione ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, z dnia 28 lipca 2023 roku. Równocześnie ustawa wprowadza też nowe rozwiązania, oferujące kilkanaście dodatkowych korzyści dla osób i organizacji funkcjonujących w polskiej przestrzeni cyfrowej.

Ustawa skupia się na czterech zasadniczych zmianach – bezpieczniejszych SMS-ach, bezpieczniejszych połączeniach telefonicznych, bezpieczniejszej poczcie elektronicznej i bezpieczniejszym internecie. I tak np. w przypadku bezpieczniejszych SMS-ów: do tej pory było tak, że przestępcy mogli łatwo podmieniać informację o nadawcy, tak, żeby odbiorca miał wrażenie komunikacji z konkretną instytucją, np. z konkretnym bankiem. Teraz lista nadpisów sprawi, że wykorzystanie przez przestępców nazwy, która zostanie na tej liście zastrzeżona, nie będzie możliwe. W przypadku bezpieczniejszych połączeń telefonicznych ustawa określa listę numerów instytucji publicznych, na które będzie można przyjmować połączenia, lecz z których nie będzie można ich wykonywać. Ponadto jest możliwość blokady połączenia lub ukrycie identyfikacji przy rozpoznaniu spoolingu.

Wyjątkowość tej ustawy polega na tym, że skuteczność działania ważnej części proponowanych w niej mechanizmów zależy także od samych internautów. Im więcej zgłoszeń potencjalnych zagrożeń będzie przekazywanych do zespołu CERT Polska, tym skuteczniej blokowane będą incydenty bezpieczeństwa, zagrażające wszystkim Polakom. Wiele zależy również od szybkości przekazywania informacji – im szybsze zgłoszenie, tym większa szansa na zablokowanie cyberataku, zanim dotrze on do większej grupy użytkowników.

- Zgłoszenia nadużyć przez internautów to bardzo ważny element systemu zwalczania tego typu przestępstw. Jako CERT Polska dokładamy najwyższej staranności, żeby reakcja na takie zgłoszenia przebiegła w jak najkrótszym czasie. Cieszy mnie, że to, co udało się już osiągnąć, zostało dodatkowo wzmocnione przez narzędzia, zdefiniowane w tej ustawie – wyjaśnia Sebastian Kondraszuk, szef zespołu CERT Polska