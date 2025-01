Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego! Resort rodziny chce waloryzacji świadczenia

Biedronka wprowadziła nową opłatę! Masowo kasują za to klientów

Nowa kwota zasiłku pogrzebowego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 grudnia 2024, ukazał się najnowszy (trzeci z kolei) projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według projektu, który jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, zasiłek pogrzebowy zachowa wysokość proponowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli 7 tys. zł. Ta zmiana ta zacznie obowiązywać 1 stycznia 2026 r.

Zasiłek pogrzebowy będzie waloryzowany?

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego będzie wyglądała zupełnie inaczej, niż wcześniej zakładano - pisze gazetaprawna.pl. Nie będzie to waloryzacja a weryfikacja. Według projektu - począwszy od 1 stycznia 2027 r., świadczenie ma podlegać co roku weryfikacji z uwzględnieniem wyniku badania wzrostu realnych cen wybranych usług pogrzebowych znajdujących się w zbiorze cen GUS. We wcześniejszej wersji projektu było planowane korzystanie z przelicznika na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

Wzrost cen ma przedstawiać do 1 marca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Samo zaś podniesienie zasiłku pogrzebowego po przeprowadzeniu opisanej waloryzacji pozostanie w gestii ministra finansów, który będzie mógł je podnieść w rozporządzeniu (ale nie będzie musiał). Podwyżka będzie zatem uzależniona od woli szefa resortu finansów.

Zasiłek celowy na koszt pogrzebu

Nowy projekt zmienia też zasady przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej na pokrycie nadzwyczajnych kosztów pogrzebu. Świadczenie ma przysługiwać bez kryterium dochodowego, bez ograniczenia sztywnej maksymalnej kwoty zasiłku oraz z zastrzeżeniem ewentualnego zwrotu, jeśli beneficjent uzyska np. spadek po zmarłym.