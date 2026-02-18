Nowe emerytury Polaków z rekordem! Już 47 mld zł na kontach emerytalnych

Wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) osiągnęła rekordowe 47,21 mld zł na koniec stycznia 2024 roku, co oznacza miesięczny wzrost o ponad 2 mld zł.

Liczba uczestników PPK stale rośnie, przekraczając 4,18 mln osób, a partycypacja w programie wynosi już blisko 58% uprawnionych pracowników.

Dynamiczny wzrost oszczędności w PPK to efekt regularnych wpłat od pracowników i pracodawców oraz skutecznych inwestycji na rynku kapitałowym.

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, wspierany przez wpłaty pracownika, pracodawcy i państwa, a zgromadzone środki są prywatną własnością uczestnika.

Ile wynoszą oszczędności w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe z miesiąca na miesiąc zyskują na wartości, a pieniądze gromadzone przez Polaków w ramach tego programu puchną w oczach. Najnowsze dane Polskiego Funduszu Rozwoju nie pozostawiają złudzeń – mamy do czynienia z historycznym rekordem. Po raz pierwszy w historii miesięczny wzrost wartości aktywów netto przekroczył barierę 2 mld zł.

Na koniec stycznia 2024 roku wartość aktywów netto w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła dokładnie 47,21 mld zł. To o 2,15 mld zł więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Skąd bierze się ten dynamiczny wzrost? To efekt dwóch czynników: regularnych wpłat od uczestników i ich pracodawców oraz wyników inwestycyjnych. Pieniądze zgromadzone na kontach PPK nie leżą bezczynnie. Są inwestowane na rynku kapitałowym przez 16 wyspecjalizowanych instytucji finansowych, które nimi zarządzają. To sprawia, że oszczędności mają szansę pracować i pomnażać się w czasie. Oczywiście, jak każda inwestycja, wiąże się to z pewnym ryzykiem, ale w długim horyzoncie czasowym ma to przynieść uczestnikom dodatkowe zyski. Koszty z tym związane są stosunkowo niskie – średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami wynoszą około 0,85 proc. wartości inwestycji w skali roku.

Ilu Polaków oszczędza w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Rosną nie tylko kwoty, ale także liczba osób, które zdecydowały się na tę formę budowania kapitału na przyszłość. Tylko w ostatnim miesiącu do programu dołączyło ponad 61 tysięcy nowych uczestników. To pokazuje, że Polacy coraz chętniej i świadomiej podchodzą do długoterminowego oszczędzania.

Z możliwości oszczędzania w PPK korzysta już 4,18 mln osób, a partycypacja w programie, czyli odsetek uprawnionych pracowników, którzy do niego należą, osiągnęła poziom 57,92 proc. Oznacza to, że już prawie sześciu na dziesięciu pracowników objętych programem aktywnie w nim oszczędza. To ważny wskaźnik, który pokazuje rosnące zaufanie i popularność Pracowniczych Planów Kapitałowych jako narzędzia do zabezpieczenia swojej finansowej przyszłości.

Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Wiele osób wciąż zastanawia się, czym dokładnie jest PPK i jak działa ten mechanizm. Warto wyjaśnić to w prosty sposób. Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym pieniądze odkładane są wspólnie przez pracownika, jego pracodawcę oraz państwo. To właśnie ten trójstronny system wpłat jest jego największą siłą. Pracownik odkłada co miesiąc niewielką część swojego wynagrodzenia, drugą część dokłada pracodawca, a państwo dorzuca od siebie jednorazową wpłatę powitalną i coroczne dopłaty.

Do tej pory na konta uczestników PPK trafiło już 973 mln zł w ramach wpłat powitalnych oraz 2,08 mld zł w formie dopłat rocznych. To łącznie ponad 3 mld zł dodatkowych środków, które zasiliły prywatne oszczędności Polaków.

Co najważniejsze, udział w programie jest całkowicie dobrowolny. Każdy pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z oszczędzania, a także w każdej chwili do niego powrócić. Zgromadzone środki są prywatną własnością uczestnika – podlegają dziedziczeniu i nikt, poza właścicielem, nie ma do nich dostępu. To kluczowa różnica w porównaniu do innych systemów emerytalnych. Rosnąca wartość aktywów i coraz większa liczba uczestników pokazują, że PPK na dobre zadomowiły się w krajobrazie finansowym Polski i stają się coraz ważniejszym elementem budowania bezpieczeństwa finansowego przez Polaków.

