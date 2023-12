Nowe kraje w strefie Schengen. Znamy termin

QUIZ PRL. Sylwestrowe menu w PRL-u. Pamiętacie, co wtedy jedliśmy?

Rumunia i Bułgaria w strefie Schengen

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu kandydatur obu państw obywatele Rumunii i Bułgarii będą mogli podróżować samolotami oraz drogą morską bez paszportów do państw strefy Schengen, obejmującej 25 z 27 krajów Unii Europejskiej. Do strefy należą też cztery stowarzyszone z UE państwa: Szwajcaria, Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein.

Decyzja w sprawie zniesienia obowiązku posiadania paszportów na granicach lądowych przez obywateli Rumunii i Bułgarii ma zapaść, jak sprecyzowała Rada UE, "w rozsądnym przedziale czasowym".Przeciwko przyjęciu Rumunii i Bułgarii, do którego konieczna była jednomyślność członków strefy Schengen, wypowiadała się wcześniej Austria.

Pierwsze państwa przystąpiły do strefy Schengen w 1995 r., kiedy to na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej po raz pierwszy zniesiono kontrole graniczne. Ostatnim państwem, które dołączyło do strefy Schengen była Chorwacja. Jej przystąpienie miało miejsce 1 stycznia 2023 r.

