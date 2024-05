i Autor: materiały prasowe zmiana zawodu/praca/komputer.

Zmiany w prawie

Nowe obowiązki dla pracodawców. To będą musieli ci zapewnić w miejscu pracy

Na portalu bankier.pl pojawił się artykuł omawiający zmiany w przepisach dotyczących wyposażenia stanowisk pracy przy komputerach. Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule, do 17 maja 2024 roku pracodawcy muszą dostosować stanowiska pracy do nowych wymogów, szczególnie dla pracowników korzystających z monitorów i laptopów. Zobowiązanie to obejmuje zapewnienie niezbędnego wyposażenia oraz spełnienie wymogów ergonomicznych.