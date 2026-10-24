Czerwone kontenery na cmentarzach. Co do nich wrzucać?

Znicze LED i solarne coraz częściej zastępują tradycyjne lampki na grobach. Są wygodne, potrafią świecić przez długi czas, ale po zużyciu stają się problemem. Baterie, akumulatory i elektroniczne elementy takich zniczy nie powinny trafiać do zwykłych koszy na odpady zmieszane.

Dlatego zarządcy nekropolii ustawiają specjalne czerwone pojemniki, najczęściej w pobliżu wejść na cmentarze. Mają one ułatwić bezpieczne pozbywanie się zużytych baterii i ograniczyć ilość elektrośmieci wyrzucanych razem z innymi odpadami.

Takie rozwiązanie działa już m.in. w Gliwicach i Legnicy. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy ustawiono sześć pojemników na zużyte baterie. Miasto zachęca mieszkańców do korzystania z przygotowanej infrastruktury i dbania o porządek na terenie nekropolii.

Gdzie jeszcze można znaleźć specjalne pojemniki?

Czerwone kontenery pojawiły się także w Nowej Soli. Można z nich korzystać na cmentarzu komunalnym przy ul. Piaskowej, na cmentarzu przy ul. Wandy oraz na cmentarzu w Otyniu.

Przed okresem Wszystkich Świętych, gdy na grobach pojawia się szczególnie dużo zniczy, takie miejsca mogą pomóc ograniczyć problem niewłaściwego wyrzucania zużytych baterii. Warto więc sprawdzić, czy podobny pojemnik znajduje się również na cmentarzu, który odwiedzamy.

Uwaga. Za niewłaściwe wyrzucenie elektroodpadów grozi kara

Znicze elektryczne, LED i solarne zawierają elementy, które wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Wyrzucanie ich do pojemników na odpady zmieszane może zostać potraktowane jako nielegalne pozbywanie się elektrośmieci. Zgodnie z przepisami grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.

Co zrobić, jeśli na cmentarzu nie ma czerwonego pojemnika? Zużyte baterie i elektronikę można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Takie punkty działają w każdej gminie.

Jest też inna możliwość. Małe elektroodpady można oddawać w sklepach z elektroniką i większych marketach. Sklepy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 mkw. mają obowiązek przyjmować niewielki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego żaden wymiar nie przekracza 25 cm.

Przed wyrzuceniem zużytego znicza warto więc sprawdzić, co dokładnie zawiera i gdzie powinien trafić. Dzięki temu unikniemy nie tylko bałaganu na cmentarzu, ale także problemów związanych z niewłaściwą segregacją odpadów.

Złoty Laur 2026 - Andrzej Poczobut