Lepsza dostępność lotów do Włoch i Europy

Współpraca obejmie sześć linii lotniczych: ITA Airways, Lufthansę, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Air Dolomiti. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z jednego biletu na loty obsługiwane przez różnych przewoźników w ramach grupy, co znacząco ułatwi organizację podróży i zwiększy komfort lotów.

Codeshare to porozumienie między liniami lotniczymi, które umożliwia jednemu przewoźnikowi sprzedaż biletów na loty obsługiwane przez innego partnera. Dla pasażerów oznacza to możliwość rezerwacji całej podróży w jednej rezerwacji, nawet jeśli obejmuje ona loty różnych linii lotniczych. Dzięki temu można liczyć na ujednolicone zasady dotyczące bagażu, uproszczoną odprawę oraz bardziej komfortową podróż.

Nowa umowa codeshare między ITA Airways a Lufthansa Group przyniesie pasażerom wiele udogodnień, takich jak: Jeden bilet na całą podróż, Odprawa bagażu na całą, Rozszerzone programy lojalnościowe, Większy wybór połączeń – ponad 100 nowych tras w letnim rozkładzie lotów na 2025 rok.

Eksperci AirCashBack podkreślają, że umowy codeshare to nie tylko wygoda, ale także dodatkowe zabezpieczenie dla podróżnych. W przypadku opóźnień lub odwołanych lotów pasażerowie mogą dochodzić odszkodowania na tych samych zasadach, co w przypadku standardowych rejsów. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, który przewoźnik faktycznie realizuje dany lot, ponieważ to do niego należy kierować ewentualne roszczenia.

Dzięki nowemu porozumieniu pasażerowie ITA Airways zyskają dostęp do ponad 100 nowych połączeń w Europie, a podróżni z Polski będą mogli łatwiej dostać się do popularnych miejsc we Włoszech, takich jak Sycylia, Sardynia, Kalabria czy Apulia. Porozumienie ułatwi również przesiadki na głównych lotniskach europejskich, a podróżni ITA Airways będą mogli korzystać z lotów Lufthansy z Frankfurtu i Monachium do wielu miast we Włoszech, Niemczech i Europie, w tym Berlina, Pragi, Dublina i Krakowa.

Nowe trasy lotnicze z Polski – co się zmieni?

Od 30 marca 2025 r. pasażerowie z Polski będą mogli łatwiej podróżować do Włoch i innych europejskich miast dzięki współpracy ITA Airways z Lufthansa Group. Oznaczenia ITA Airways pojawią się na dziewięciu trasach z Polski, choć loty będą wykonywane przez przewoźników z Grupy Lufthansa. To oznacza uproszczone rezerwacje, wygodniejsze przesiadki i bagaż automatycznie nadany do miejsca docelowego.

Nowe trasy obejmują:

Frankfurt – Gdańsk (Lufthansa)

Frankfurt – Kraków (Lufthansa)

Frankfurt – Wrocław (Air Dolomiti)

Monachium – Kraków (Air Dolomiti, Lufthansa)

Wiedeń – Kraków (Austrian Airlines)

Wiedeń – Warszawa (Austrian Airlines)

Zurych – Kraków (SWISS)

Zurych – Warszawa (SWISS)

Zurych – Wrocław (SWISS)

Współpraca ta otwiera nowe możliwości dla podróżnych z Polski, którzy będą mieli łatwiejszy dostęp do Włoch i innych europejskich miast.

