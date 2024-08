Nowe promocje na paliwo - sierpień 2024. Gdzie paliwo jest najtańsze?

Ceny paliw spadły względem początku wakacji. Promocje na paliwo wciąż obowiązują

Jak podaje Reflex średnie ceny paliw na dzień 8 sierpnia w Polsce wynoszą 6,38 zł/litr Pb 95; 7,15 zł/litr Pb98; 6,40 zł/litr oleju napędowego (ON) i 2,75 zł/litr gazu LPG. Jak czytamy, odnotowano kolejny spadek cen benzyny i oleju napędowego o średnio 3 groszy na litrze, gaz podrożał z kolei o 4 grosze na litrze.

Jak prognozują eksperci Reflex, 10-16 sierpnia średnie ceny benzyny i oleju napędowego spadną do 5 groszy na litrze, z kolei gaz może wzrosnąć o 4 gr/litr. Wygląda więc na to, że ceny benzyny i oleju napędowego spadają, przy wzroście gazu (który też obejmuje część promocji na paliwo).

Promocja na paliwo na Orlenie

Promocja na Orlenie trwa do końca wakacji, czyli do 1 września. W sierpniu została możliwość zatankowania tylko cztery razy w promocyjnej cenie, maksymalnie do 50 litrów. Co więcej promocja na tankowanie obejmuje tylko piątki, soboty i niedziele. Z promocji mogą skorzystać tylko uczestnicy programu lojalnościowego Vitay, w aplikacji powinny pojawić się nasze promocyjne kupony na tankowanie. Promocja obejmuje też posiadacze plastikowych kart Vitay.

Promocyjne tankowanie na Orlenie pozwala zaoszczędzić 30 groszy/litr, więc biorąc pod uwagę limity, to oszczędność do 60 zł w skali miesiąca. W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny promocja wynosi aż 45 groszy/litr, wtedy oszczędność może wzrosnąć do 90 zł. Promocja obejmuje paliwa EFECTA.

Promocyjne tankowanie na Shellu

Również sieć paliw Shell oferuje rabaty na paliwo. W tym przypadku możemy skorzystać z promocji na tankowanie każdego dnia, ale musimy zatankować minimalnie 10 litrów (a maksymalnie 60 litrów). Co więcej, nie ma limitu tankowań (choć promocja nie obowiązuje na wszystkich stacjach Shell), a w promocji uczestniczyć mogą tylko uczestnicy programu lojalnościowego Shell ClubSmart (tj. aktywne konto w aplikacji Shell, lub plastikowa karta).

Zniżka na podstawowe wersje paliw Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel wynosi 20 groszy/litr, z kolei przy droższych paliwach Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel zapłacimy o 40 gr/litr mniej. W przypadku gazu LPG Shell AutoGas promocja wynosi 10 gr/litr.

Rabaty na paliwo na BP

Na stacjach paliw wakacyjny rabat wynosi 30 gr/litr i dotyczy podstawowych paliw (nie obejmuje paliw Ultimate i LPG). Z promocyjnego tankowania skorzystać mogą tylko uczestnicy programu lojalnościowego Payback. Z promocji można skorzystać tylko w piątki, soboty i niedziele do 1 września.

Jednocześnie dalej obowiązuje stałe rabaty, dzięki którym na BP w czwartki i niedzielę w cenie paliw podstawowych można tankować paliwa Ultimate.

Promocja na tankowanie na stacjach Circle K

Również Circle K oferuje promocje na paliwo. W jej ramach klienci w programie lojalnościowym EXTRA otrzymują co dwa tygodnie dwa vouchery, każdy ma limit na maksymalnie 50 litrów paliwa.

Dzięki kupon paliwo miles lub milesPLUS możemy zatankować taniej o 30 gr/litr, a gaz LPG SupraGas w rabacie 10 gr/litr. Promocja trwa do 31 sierpnia.

Tańsze tankowanie dzięki promocji na paliwo na AMIC

Klienci będący uczestnikami programu lojalnościowego AMIC Club mogą zatankować raz w tygodniu taniej o 35 gr/litr Pb95 Pro oraz olej napędowy ON Pro. Natomiast bazowe paliwa Pb95, Pb98 i olej napędowy w ramach promocji są przecenione o 30 groszy/litr. Ponadto w ramach promocji, rabat na LPG wynosi 10 groszy/litr. Limit promocyjnego tankowania wynosi 50 litrów.

Promocja na paliwo w sieci stacji MOL

Na stacjach MOL (niegdyś należących Lotosu) można otrzymać rabat na paliwo wysokości 15 groszy/litr na paliwa MOL EVO i LPG. Musimy w tym celu założyć konto w aplikacji MOL Move. Z kolei rabat na paliwa premium wynosi 40 groszy/litr.

Ponadto w aplikacji dostaniemy cztery kupony zniżkowe na paliwa podstawowe. Jeden wynoszący 20 groszy/litr, drugi 25 groszy/litr, trzeci 30 groszy/litr, a czwarty 35 groszy/litr.

Promocja na stacjach paliw Moya

Klienci w programie lojalnościowym Super MOYA do 1 września mogą skorzystać z promocji wysokości 30 groszy/litr benzyny i oleju napędowego. W przypadku LPG promocja wynosi 10 groszy/litr.

Rabat można zwiększyć nawet do 40 groszy/litr (za benzynę lub olej napędowy), lub 20 groszy/litr (w przypadku LPG), jeśli skorzystamy z oferty gastronomicznej stacji (np. kupimy kawę, lub hot-doga).