Nowe przepisy dotyczące pracy w Polsce. Ogromne kary dla pracodawców

Kary dla przedsiębiorców

W piątek 21 lutego 2025 roku Sejm przyjął projekt ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tymczasem Katarzyna Ueberhan, posłanka z Lewicy, podczas drugiego czytania ustawy zgłosiła poprawkę, która podnosi kary dla pracodawców za łamanie prawa pracy i daje możliwość ukarania przedsiębiorców karą ograniczenia wolności. "Chodzi o wyrównanie sankcji kar za zatrudnianie osób z naruszeniem przepisów prawa. Chodzi o takie same kary za np. nielegalne zatrudnianie ludzi, nieważne, czy są to cudzoziemcy, czy Polacy. W tej chwili za nielegalne zatrudnienie Polaków kary są niższe, niż będą przy nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców. Tylko i wyłącznie o to chodzi, o równe traktowanie polskich i niepolskich pracowników — przekonywała Katarzyna Ueberhan.

Zaproponowano podwyżkę minimalnej kary z 1000 do 3000 zł oraz z 1500 do 4000 zł. Wyższe miałyby być także maksymalne kary dla przedsiębiorców - 50 tys. zł zamiast 30 tys. zł i 55 tys. zł zamiast 45 tys. zł. W Kodeksie pracy miałoby pojawić się także nowe wykroczenie: Niewypłacenie wynagrodzenia pracownikom przez co najmniej trzy miesiące. Za takie postępowanie nieuczciwemu pracodawcy grozić miałaby grzywna do 60 tys. zł lub ograniczenie wolności.

Próby zmian prawa pracy

Poprawka zgłoszona kilka minut przed ostatecznym głosowaniem nie zyskała poparcia koalicjantów. Biuro Legislacyjne Sejmu, którego opinia w tej sprawie przytaczana jest przez serwis interia.pl, zwraca jednak uwagę, że poprawka wykracza znacznie poza zakres ustawy, która miała regulować zatrudnienie cudzoziemców. Jednocześnie zgłoszona została bardzo późno i wprowadza do Kodeksu pracy nowe wykroczenie, o czym pracodawcy nie zostali wcześniej poinformowani, nie odbyły się także konsultacje w tej sprawie.

