Nowe stanowisko w Biedronce. Tyle płacą nowym pracownikom

Praca w Biedronce

Sieć Biedronka szuka pracowników na nowe stanowisko. Wszystko wskazuje na to, że kasy samoobsługowe jednak w pełni samoobsługowe nie mogą być. Potrzebny jest asystent kasy samoobsługowej. Osoba ta odciąży kasjerów, którzy co chwilę są wzywani do odblokowania kasy samoobsługowej, potwierdzenia wieku klienta kupującego np. alkohol, wyjaśnienia różnicy w cenie pomiędzy tą na wyświetlaczu a na półce itd. Brak takiej osoby ułatwi pracę kasjerom, ale i ułatwi klientom robienie zakupów. Blokowanie kas samoobsługowych jest irytujące dla konsumentów, którzy wybierają te kasy, by szybciej robić zakupy, a nie wolniej. Teraz sytuacja ma się zmienić.

Kogo najchętniej sieć Biedronka widziałaby na stanowisku asystenta kasy samoobsługowej? Pierwsi asystenci kas samoobsługowych już pojawili się w sklepach sieci Biedronka w Krakowie i Warszawie. W najbliższych miesiącach stopniowo będą rekrutowane osoby w kolejnych lokalizacjach w całej Polsce. Mile widziane są osoby z niepełnosprawnościami.

Pensje w Biedronce

A ile można zarobić jako asystent kasy samoobsługowej w Biedronce? Oferowana stawka waha się od 4700 zł do 5050 zł brutto w pierwszym roku pracy, włączając nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności. Z czasem wynagrodzenie ma rosnąć. Podwyżki stażowe planowane są po roku oraz 3 latach pracy. Przeliczając, asystent kasy samoobsługowej ze stażem powyżej 3 lat zarobi od 4850 zł do 5300 zł brutto. Pracownicy mogą ponadto liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych, powiększające ich realne wynagrodzenia. Pierwsza umowa, jaką zawieramy z naszymi pracownikami, jest umową o pracę na czas określony (zazwyczaj na rok). Oprócz tego sieci ma dla swoich pracowników benefity. Jak podkreśla, zapewnia ponad 20 programów socjalnych i benefitów, opartych na trzech filarach: Zdrowie, Rodzina i Edukacja.