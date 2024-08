Groszowe zyski za ekologiczne działania

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Tomra, ponad 40% Polaków deklaruje, że po wprowadzeniu systemu kaucji za butelki będzie zwracać opakowania przynajmniej raz w tygodniu. Najchętniej zrobimy to w dyskontach, takich jak Lidl i Biedronka. Choć motywacja ekologiczna jest ważna, nie można zapominać o finansowym aspekcie. Za każdą zwróconą butelkę lub puszkę otrzymamy zaledwie 50 groszy zwrotu kaucji. Przykładowo, oddając 20 butelek, otrzymamy jedynie 10 złotych w formie vouchera. To kwota, która w kontekście codziennych wydatków może nie być szczególnie motywująca dla konsumentów.

Jak działa kaucja na butelki?

Nowy system kaucyjny w Polsce będzie obejmował butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. Aby zachęcić Polaków do korzystania z systemu, zwrot opakowań będzie realizowany, podobnie jak w innych krajach europejskich, w specjalnych automatach recyklingowych. Takie recyklomaty mają być jak najbardziej przyjazne użytkownikom. Według badań, Polacy oczekują, że automaty będą znajdowały się blisko wejścia do sklepu, będą łatwe w obsłudze i przyjmowały wszystkie rodzaje opakowań. Sieci handlowe, takie jak Lidl i Biedronka, inwestują w nowoczesne urządzenia, które spełnią te oczekiwania.

Lidl i Biedronka – zwycięzcy systemu kaucyjnego?

Dyskonty, takie jak Lidl i Biedronka, zyskają podwójnie na wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Po pierwsze, mogą liczyć na zwiększony ruch klientów, którzy będą przychodzić zwrócić opakowania. Po drugie, dzięki współpracy z operatorami systemu, będą mogły oferować klientom dodatkowe rabaty za zwrócone butelki i puszki.

W tym roku Biedronka po raz drugi organizuje program „ekoWakacje z Biedronką”, którego częścią jest zbiórka plastikowych butelek. Od soboty 3 sierpnia do 11 września mieszkańcy kilkudziesięciu miejscowości w Polsce mogą odwiedzać wybrane sklepy sieci i wymieniać puste butelki po napojach na vouchery na zakupy. W tym roku w akcji weźmie udział 200 sklepów, co stanowi dwukrotność liczby z zeszłorocznej edycji.

Wyzwania i zyski systemu kaucyjnego

Wprowadzenie systemu kaucyjnego to duże wyzwanie zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Choć początki mogą być trudne, eksperci są przekonani, że system przyniesie wiele korzyści dla środowiska. Dzięki niemu zmniejszy się ilość odpadów, a surowce będą mogły być poddane recyklingowi.

System kaucyjny to krok w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki. Choć zyski finansowe dla konsumentów są niewielkie, to korzyści dla środowiska są nieocenione. A największymi zwycięzcami tego systemu mogą okazać się popularne dyskonty, które zyskają na zwiększonej liczbie klientów.

