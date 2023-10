Spis treści

Jeżeli jesteś ubezpieczony w NFZ, możesz korzystać między innymi z badań i porad lekarskich (w razie potrzeby także w domu), leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej. Świadczenia mogą być udzielane przez placówki, które zawarły z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Nowe badania i świadczenia na NFZ

Od 1 listopada pacjenci uzyskają dostęp do większej ilości świadczeń już podczas wizyty u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), bez konieczności oczekiwania na wizytę u lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). W przypadku zdiagnozowania choroby lekarz POZ skieruje pacjenta do właściwego lekarza specjalisty co pozwoli na szybsze ustalenie odpowiedniej terapii.

Katalog badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ został poszerzony o badania:

immunoglobuliny całkowite (IgE),

immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych;

alergeny wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria;

alergeny pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza-skorupiaki, marchew, jabłko.

Dzięki rozszerzeniu katalogu badań pacjent uzyska możliwość diagnostyki przy podejrzeniu alergii, bez konieczności oczekiwania na świadczenia lekarza specjalisty.

Ważne zmiany w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Lekarze NiŚOZ w sytuacji, kiedy w lokalizacji udzielania NiŚOZ zapewniony jest dostęp do badań laboratoryjnych - dostają możliwość wystawiania skierowania na świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej. To umożliwi lekarzom diagnozę pacjentów i ustalanie terapii, w oparciu o wyniki badań. Zmiana przyśpieszy też udzielenia świadczeń osobom kierowanym ze szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) do NiŚOZ, których stan zdrowia określono jako niezagrażający życiu.

Nowe grupy pacjentów w opiece koordynowanej

Do opieki koordynowanej w poradniach POZ włączeni zostaną teraz pacjenci, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy (wcześniej byli to wyłącznie chorzy z cukrzycą), a także osoby, u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy (wcześniej opieka koordynowana dotyczyła niedoczynności tarczycy). Lekarze POZ będą mogli też kompleksowo udzielać świadczenia osobom z przewlekłą chorobą nerek,

Więcej kobiet skorzysta z darmowych badań

Ważne zmiany dotyczą również profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.

W przypadku programu raka szyjki macicy – górna granica wieku będzie przesunięta z 59. roku życia do 64. roku życia,

W przypadku programu profilaktyki raka piersi nastąpi rozszerzenie granic wieku z 50–69. na 45–74. rok życia.

Kobiety, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2 będą mieć prawo do świadczenia gwarantującego systematyczne przeprowadzanie badań diagnostycznych (m.in. mammografii, USG piersi, rezonansu magnetycznego piersi) oraz konsultacji lekarskich.

Ponowne objęcie skryningiem osób, które zakończyły etap leczenia, oraz 5-letni okres monitorowania po zakończonym leczeniu raka piersi, w tym również kobiet, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii.

Usunięcie z programu, biopsji cienkoigłowej, w celu wykonywania wyłącznie biopsji gruboigłowej z określeniem typu histologicznego u kobiet, u których stwierdzono nieprawidłowości podczas badania mammograficznego lub USG piersi.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej