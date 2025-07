14. emerytura w 2025 roku. Ile wyniosą wypłaty?

Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 14. emerytura wyniesie 1 878,91 zł brutto. Na rękę wypłata będzie jednak nieco niższa, bo od czternastki zostanie potrącona składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

Jeśli połączone świadczenia (standardowa i czternasta emerytura) przekroczą granicę 2900 zł, czternastka będzie pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę". W efekcie senior z emeryturą wysokości 4 728,91 zł brutto 14. emerytury już nie dostanie (14. emerytura musi wynosić minimum 50 zł, żeby została wypłacona, więc kwotę graniczną daje nam proste równanie: 2 900 zł + 1 878,91 zł - 50 zł). Limit ten jest wpisany w ustawie, co oznacza, że co roku, wraz z każdą waloryzacją mniej seniorów będzie dostawać czternastki.

Kiedy 14. emerytura 2025? Terminy wypłaty "czternastek"

Choć projekt rozporządzenia nie został jeszcze oficjalnie zaakceptowany przez Radę Ministrów i - co za tym idzie - nie został opublikowany, wszystko wskazuje na to, że w dokumencie niewiele się nie zmieni. Oznaczałoby to, że "czternastka" wypłacana będzie, tak jak w latach poprzednich, przez ZUS w terminach, w których wypłacane jest podstawowe świadczenie emerytalne. W projekcie wskazane jest także, że i tym razem wypłaty 14. emerytury będą wyznaczone są na wrzesień.

Emerytura jest wypłacana zwykle w 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. Jeśli wtedy wypada dzień wolny, jest wypłacana wcześniej, w poprzedzającym święto dniu roboczym. Tym samym 14. emerytura powinna zostać wypłacona w terminach:

1 września - poniedziałek,

poniedziałek, 5 września - piątek,

6 września - sobota, świadczenie zostanie wypłacone w piątek, 5 września,

września, 10 września - środa,

15 września - poniedziałek,

20 września - sobota, świadczenie zostanie wypłacone w piątek, 19 września,

19 września, 25 września - czwartek.

