Czym jest autozapis w PPK?

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu. Co 4 lata pracodawca będzie zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie w 2023 roku, Terminy autozapisu są stałe dla wszystkich organizacji, niezależnie od daty wdrożenia PPK.

Autozapis w PPK – kogo dotyczy

Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklarację złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy też zrezygnowały w trakcie oszczędzania w programie. Autozapis nie dotyczy osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia. Pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za te osoby naliczanie wpłat do PPK wyłącznie na ich wniosek. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat, nie będą mogły zostać uczestnikami programu.

Autozapis w PPK – ważne terminy

Do 28 lutego pracodawca musi poinformować osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do programu. Pierwsze wpłaty zostaną naliczone i pobrane od wynagrodzeń, wypłaconych w marcu 2023 r. Pracodawca przekaże je do instytucji finansowej między 1 a 17 kwietnia. Jeśli przed przekazaniem wpłat instytucji finansowej pracownik złoży rezygnację z oszczędzania w programie, pracodawca będzie musiał dokonać korekty naliczonych składek, a składka pracownika zostanie zwrócona.

Ważne! Pracodawca nie może zmusić do rezygnacji z PPK. Decyzja czy wspólnie z pracodawcą oszczędzać z myślą o emeryturze należy do pracownika. Pracodawca nie może nakłaniać go do rezygnacji, bo jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń.

Jak się wypisać z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny dla pracowników. W każdym momencie można do niego przystąpić i w każdym złożyć rezygnację z oszczędzania. W każdej chwili można także wypłacić zgromadzone pieniądze. Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się pracodawcy. Od momentu złożenia rezygnacji nie może on już naliczać i pobierać składek. W każdej chwili do oszczędzania w PPK można wrócić, składając pracodawcy odpowiedni wniosek.

