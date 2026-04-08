Od 7 kwietnia 2026 roku e-recepty roczne będą inaczej wyliczać ilość leku do wydania, dopasowując ją do realnych opakowań dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.

System będzie wydawał leki w oparciu o konkretne opakowania danego leku, co może wpłynąć na dostępną ilość.

Ilość leku do wydania będzie zależała od tego, czy recepta jest refundowana (tylko opakowania refundowane), czy nierefundowana (wszystkie dostępne warianty).

Nowe zasady uwzględnią dostępność leków w aptekach (dane z ZSMOPL), co ma zapobiec wyliczaniu niedostępnych ilości.

Nowe zasady w e-receptach – co zmienia się od 7 kwietnia

Od 7 kwietnia 2026 roku wchodzi w życie zmiana, która może zaskoczyć wielu pacjentów. System e-recept zacznie inaczej obliczać, ile leku można wydać jednorazowo. Kluczowe znaczenie ma teraz wielkość opakowań wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).

W praktyce oznacza to jedno – koniec „sztywnych” wyliczeń. Zamiast tego system dopasuje ilość leku do realnych opakowań dostępnych na rynku.

Ile leków dostaniesz? konkretne przykłady

Zmiana szczególnie uderzy w przypadki, gdy liczba tabletek w opakowaniu nie pasuje idealnie do czasu leczenia.

Dla leku dostępnego tylko w opakowaniach po 50 i 100 tabletek, przy dawkowaniu 1 tabletka dziennie przez 200 dni, system pozwoli wydać 150 tabletek podczas jednej wizyty w aptece.

W innym przypadku, gdy lek występuje w opakowaniach po 28 i 56 tabletek, a terapia trwa 224 dni, pacjent otrzyma jednorazowo 140 tabletek.

Ważne ograniczenie – zamienniki nie zawsze pomogą

Nowe zasady mają jednak haczyk. System nie bierze pod uwagę zamienników przy pierwszym wyliczeniu. Liczy się tylko konkretny lek i jego dostępne opakowania.

Dopiero jeśli w historii realizacji pojawi się zamiennik, może on wpłynąć na kolejne wyliczenia. To oznacza, że wybór leku na początku terapii ma jeszcze większe znaczenie niż wcześniej.

Refundacja zmienia wszystko

Różnice pojawią się także przy refundacji. W przypadku e-recept refundowanych system uwzględni wyłącznie opakowania objęte refundacją. Przy receptach nierefundowanych – wszystkie dostępne warianty. Efekt? Ten sam lek może zostać wydany w innej ilości w zależności od tego, czy pacjent korzysta z refundacji.

Dostępność leków pod lupą systemu

Na tym nie koniec zmian. Nowy mechanizm sprawdzi również, czy dany lek faktycznie jest dostępny w aptekach. Dane z systemu ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) sprawią, że niedostępne opakowania nie będą brane pod uwagę.

To ma ograniczyć sytuacje, w których pacjent dostaje „teoretyczne” wyliczenie, niemożliwe do zrealizowania w praktyce.

Nowe przepisy mają uporządkować system, ale dla wielu osób mogą oznaczać jedno – zaskoczenie przy okienku w aptece. Ilość wydawanych leków może się zmieniać, nawet jeśli dawkowanie pozostaje takie samo.

PTNW - Miłosz Bembinow