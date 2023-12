Nowość w aplikacji PKP Intercity. Dwie kluczowe informacje dla podróżnych

Aplikacja PKP Intercity

W nowej wersji aplikacji PKP Intercity, która dostępna jest od 1 grudnia, można sprawdzić m.in. z jakiego toru i peronu odjeżdża pociąg i dowiedzieć się o ewentualnych opóźnieniach pociągów. Zmieni się także podgląd trasy - w trakcie jazdy na bilecie będą wyszarzane stacje, które pociąg już minął. Co istotne, funkcja działać będzie w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że jeśli pojawi się opóźnienie, stacje będą zaznaczane na szaro odpowiednio później. Dodatkową funkcjonalnością w tej wersji będzie komunikat z informacją o aktualizacji do pobrania w sklepie - informuje PKP Intercity.

- Stworzenie dobrej i funkcjonalnej aplikacji mobilnej było dla nas od dawna priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie wysoko rozwiniętych, zdalnych kanałów sprzedaży, dlatego nie ustajemy we wprowadzaniu udoskonaleń w tym obszarze. Inspirujemy się potrzebami pasażerów i staramy się do nich dostosować. Nowe funkcje to kolejny krok w tym procesie – powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Przewoźnik podkreśla, że rozwój zdalnych kanałów sprzedaży to istotny element strategii przyjętej przez PKP Intercity. Rozwijana jest nie tylko aplikacja, lecz także strona internetowa przeznaczona do zakupu biletów. Wprowadzony we wrześniu tego roku system e-IC 2.0 w wersji beta oferuje intuicyjną ścieżkę zakupową, odnowiony design i wiele funkcjonalności, które stają się już standardem w ofercie narodowego przewoźnika. Do najważniejszych z nich należą m.in. planowanie podróży „tam i z powrotem”, profile zakupowe oraz możliwość dodania biletu do kalendarza. Platforma podpowiada również najlepszą dla podróżnych ofertę, która jest dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. Po podaniu daty urodzenia pasażera, e-IC 2.0 sugeruje ulgi, najbardziej korzystne dla danego przedziału wiekowego.

Pociągi w sieci

Firma zaznacza, że rozszerzana jest także współpraca z zewnętrznymi partnerami. PKP Intercity współpracuje już z siedmioma firmami oferującymi sprzedaż biletów na różne środki transportu, takimi jak m.in. KOLEO, e-podróżnik, Skycash czy mPay. Współpraca w trybie agencyjnym na zasadach ujednoliconych warunków handlowych okazała się dużym sukcesem. Przewoźnik sprzedał w zewnętrznych kanałach już blisko 6,5 mln biletów, co oznacza, że aż 14% sprzedaży ogólnej odbywa się u partnerów PKP Intercity.

