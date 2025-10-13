Biedronka wprowadza e-vouchery w aplikacji Moja Biedronka (od października 2025 r.), umożliwiając przechowywanie i realizację kuponów bez drukowania.

Nowa funkcja jest opcjonalna – tradycyjne kupony papierowe nadal będą dostępne dla preferujących tę formę.

E-vouchery aktywujesz w aplikacji w sekcji „Zarządzanie kontem” i możesz do nich dodawać również kody z paragonów papierowych.

e-vouchery – Cyfrowa wygoda dla klientów Biedronki

Od października 2025 roku użytkownicy aplikacji Moja Biedronka mogą korzystać z opcji e-voucherów, które pozwalają przechowywać i realizować kupony bez konieczności drukowania ich na paragonach. Nowa funkcja to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą mieć wszystkie promocje w jednym miejscu i dostępne bezpośrednio z poziomu smartfona. Po aktywowaniu opcji e-voucherów kody rabatowe są widoczne w zakładce „Oferty” i można je wykorzystać przy kasie, pokazując ekran telefonu.

Tradycyjne kupony nadal dostępne

Nowe rozwiązanie ma charakter opcjonalny – osoby, które preferują papierową formę, wciąż otrzymają swoje vouchery wydrukowane na paragonach. W ten sposób sieć pozostawia klientom pełną swobodę wyboru.

Jak włączyć e-vouchery w aplikacji Moja Biedronka?

Aby uruchomić funkcję, wystarczy wejść w aplikację Moja Biedronka i przejść do sekcji „Zarządzanie kontem”, gdzie znajduje się opcja E-Voucher. Po zaznaczeniu tej pozycji użytkownik może aktywować usługę jednym kliknięciem. Od tej chwili wszystkie kupony będą widoczne w zakładce „Oferty”, gdzie pojawią się zarówno aktualne, jak i te, które dopiero staną się dostępne.

Przekształć papierowe kupony w cyfrowe korzyści

Nowa funkcja umożliwia także dodawanie voucherów z paragonów papierowych. Wystarczy wpisać kod z wydruku w pole „Dodaj kod i aktywuj ofertę”, a system automatycznie przypisze kupon do konta użytkownika. Co ważne, dotyczy to także voucherów „na okaziciela”, które po przypisaniu nie mogą zostać wykorzystane przez inne osoby. Podczas zakupów wystarczy zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację, a następnie wybrać odpowiedni e-voucher i okazać kod przy kasie.

Biedronka rozwija cyfrowe usługi

Wprowadzenie e-voucherów to kolejny krok w kierunku cyfryzacji usług sieci Biedronka, która wcześniej udostępniła e-paragony fiskalne. Obie funkcje mają na celu ułatwienie zakupów, ograniczenie zużycia papieru oraz większą przejrzystość w zarządzaniu ofertami i historią transakcji.