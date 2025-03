Autor:

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prace nad budżetem na rok 2026

Prace nad ustawą budżetową to nie tylko tworzenie samego dokumentu, ale również przygotowanie szeregu aktów prawnych, które mają na celu zapewnienie jego prawidłowej realizacji i kontroli. Ministerstwo Finansów równolegle pracuje nad:

projektem ustawy okołobudżetowej na rok 2026,

projektem strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026-2029.

Te dokumenty są niezbędne do kompleksowego zarządzania finansami państwa i zapewnienia stabilności gospodarczej w perspektywie średnioterminowej.

Prognozy i założenia makroekonomiczne

Kluczowym elementem przygotowania budżetu są prognozy i założenia makroekonomiczne. Ministerstwo Finansów przedstawi:

propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026,

informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026,

wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029,

sprawozdanie z wdrażania Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028.

Te dane stanowią fundament, na którym opiera się cały budżet, dlatego ich dokładność i rzetelność są kluczowe dla prawidłowego planowania finansów publicznych.

Harmonogram prac nad budżetem na 2026

Proces legislacyjny związany z ustawą budżetową jest ściśle określony. Rząd ma obowiązek przedłożyć projekt budżetu do Sejmu do końca września. Po uchwaleniu przez Sejm, ustawa trafia do Senatu, który ma 20 dni na jej rozpatrzenie. Ostatecznie, ustawa budżetowa musi trafić do Prezydenta do podpisu przed 31 stycznia roku, którego dotyczy. Prezydent ma tydzień na podjęcie decyzji – podpisanie ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Co to oznacza dla Polaków?

Prace nad budżetem państwa mają bezpośredni wpływ na życie każdego obywatela. To w budżecie określa się priorytety rządu, finansowanie kluczowych sektorów gospodarki, takich jak edukacja, zdrowie, infrastruktura, oraz programy społeczne. Dlatego tak ważne jest śledzenie postępów w pracach nad budżetem i analizowanie jego założeń.

