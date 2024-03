Nowy dodatek dla seniorów wchodzi w życie! Kiedy wypłata pieniędzy?

Minister potwierdza bon senioralny! Kto dostanie pieniądze?

Marzena Okła-Drewnowicz minister ds. polityki senioralnej powiedziała w TVP Info, że trwają przygotowywania do wdrożenia bonu senioralnego. Jak wyjaśniła, program będzie polegał na dofinansowaniu usług dla seniorów i będzie złożona z kilku modułów. Pieniądze mają być dla osób w wieku 40-50 lat, których rodzice mają 70-80 lat oraz wymagają opieki. Skorzystać będą mogły osoby, które nie mają możliwości zajęcia się swoimi bliskimi, a dzięki bonowi będą mogli opłacić opiekę.

- To będzie świadczenie na wsparcie dla seniorów, których najbliższa rodzina pracuje. Chodzi o to, by opiekun wsparł seniora w codziennych czynnościach, np. zrobienie zakupów, czy pielęgnacji, tak, by w tym czasie bliscy seniora mogli pracować, by z powodu opieki nad wymagającym wsparcia seniorem nie musieli rezygnować z pracy zawodowej - tłumaczyła na spotkaniu z seniorami w Olsztynie.

Jak podkreśliła minister, jedni seniorzy wymagają większej ilości godzin opiekuńczych, inni mniej, więc decyzję o wsparciu podejmą pracownicy socjalni, lub koordynatorzy opiekunek. Projekt zakłada danie samorządom możliwości zlecania organizacji usług dla seniorów.

Wysokość bonu senioralnego ma być powiązana z połową wynagrodzenia minimalnego (obecnie 50 proc. płacy minimalnej to 2121 zł brutto, od lipca będzie to już 2150 zł brutto).

Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Minister podała termin

Ustawa jest odpowiedzią na starzejące się społeczeństwo, coraz więcej osób w Polsce będzie potrzebowało dodatkowej opieki.

- Projektując różne programy dla seniorów, projektuję je razem chociażby z przedstawicielami pracodawców. Mamy naprawdę wielki obszar do zagospodarowania, jeśli chodzi o zbudowanie systemu usług, czy to usług wsparcia, usług opiekuńczych, czy nawet usług w turystyce - mówiła Okła-Drewnowicz.

Minister jeszcze w lutym zaznaczała, że program ma być gotowy na sto dni rządu, czyli do 22 marca. Na poniedziałkowym spotkaniu tłumaczyła jednak, na starcie programu brakuje ok. 90 tys. ludzi, którzy mogliby świadczyć usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla potrzebujących seniorów.

