Trendy komunijne 2026 wskazują na odwrót od tradycyjnych prezentów na rzecz nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, które wspierają rozwój dziecka.

Rowery elektryczne to tegoroczny hit komunijny, z cenami od 1,5 tys. zł, stanowiące popularną alternatywę dla klasycznych rowerów.

Elektronika dominuje wśród prezentów, z laptopami (43,9%) na czele, wyprzedzając smartfony i tablety.

Popularność gotówki i tradycyjnych upominków gwałtownie spada (gotówka do 9,1%), ustępując miejsca prezentom wybieranym głównie pod kątem praktyczności i budżetu.

Trendy komunijne 2026: nowoczesne prezenty zamiast tradycji

W ostatnich latach pierwsza komunia święta przeszła wyraźną zmianę pod względem prezentów. Jeszcze niedawno dominowały koperty z pieniędzmi, zegarki czy klasyczne pamiątki. Obecnie coraz więcej gości stawia na rozwiązania praktyczne i nowoczesne, które mają realny wpływ na rozwój dziecka.

Zmiana ta wynika przede wszystkim z rosnącego znaczenia użyteczności. Kupujący coraz częściej traktują prezent jako inwestycję w edukację, kompetencje cyfrowe i codzienne funkcjonowanie najmłodszych.

Rowery elektryczne hitem komunii

Choć rower od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych prezentów, w 2026 roku jego elektryczna wersja bije rekordy zainteresowania. Jak podkreśla „Wyborcza Katowice”, rynek oferuje dziś szeroki wybór takich pojazdów – zarówno z Europy, jak i z Chin.

Ceny zaczynają się już od około 1,5 tys. zł, ale mogą sięgać nawet 6 tys. zł. Modele dla dzieci osiągają prędkość od 16 do 20 km/h i są dostosowane do użytkowników o wadze do 65 kg, co czyni je stosunkowo bezpiecznymi.

Sprzedawcy nie mają wątpliwości – to właśnie elektryczne pojazdy mają być największym hitem sezonu komunijnego. Warto zauważyć, że podobny boom miał miejsce w latach 90., gdy popularność zdobywały rowery górskie.

Elektronika dominuje w prezentach komunijnych

Największą zmianę widać jednak w kategorii elektroniki. Aż 68,2 proc. ankietowanych planuje zakup sprzętu elektronicznego – to znaczący wzrost w porównaniu do 48,9 proc. rok wcześniej.

Na czele listy znajduje się laptop (43,9 proc.), który stał się nowym standardem komunijnym. Dalej plasują się smartfony (14,6 proc.), a także tablety i komputery stacjonarne (po 12,2 proc.).

Jednocześnie spada znaczenie gadżetów takich jak smartwatche czy konsole, które nie są już tak pożądane jak wcześniej.

Spadek popularności gotówki i tradycyjnych prezentów

Wyraźnie maleje rola gotówki. Jej udział spadł z ponad 30 proc. do zaledwie 9,1 proc. Jeszcze większy spadek dotyczy klasycznych upominków – biżuterii, książek czy ubrań, które dziś wybiera jedynie około 2 proc. kupujących.

Decyzje zakupowe coraz częściej opierają się na racjonalnych przesłankach. Najważniejsze są budżet (24 proc.) oraz praktyczność (24 proc.), podczas gdy tradycja ma znaczenie marginalne (5,3 proc.).

