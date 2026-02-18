Właściciele mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach będą musieli udostępniać lokale do okresowych przeglądów instalacji i urządzeń, a także w sytuacjach zagrożenia.

Za uporczywe unikanie kontroli grozi grzywna od 20 zł do 5000 zł, nakładana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Projekt ustawy przewiduje możliwość wejścia do mieszkania pod nieobecność lokatora lub wbrew jego woli w sytuacjach awaryjnych lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienie działań zarządców nieruchomości, eliminując brak skutecznych narzędzi wobec opornych lokatorów.

Nowy obowiązek lokatorów – co zmieni projekt ustawy

Właściciele mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Proponowane przepisy wprowadzają konieczność udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów instalacji i urządzeń, a także w razie interwencji związanych z zagrożeniem pożarowym lub sanitarnym. Obowiązek ten obejmie wszystkich właścicieli lokali w budynkach zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie.

Kara do 5000 zł za nieudostępnienie mieszkania

Uporczywe unikanie kontroli może skutkować grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Sankcję będzie mógł nałożyć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na wniosek zarządcy budynku.

Resort wskazuje, że obecnie brak jest skutecznych narzędzi wobec osób, które nie wpuszczają przedstawicieli wspólnoty lub spółdzielni nawet w sytuacjach potencjalnego zagrożenia. Dotyczy to m.in. przypadków niewłaściwego użytkowania instalacji gazowej, ryzyka pożaru czy sytuacji, w których awaria w jednym lokalu może spowodować szkody w częściach wspólnych budynku lub w sąsiednich mieszkaniach.

Kontrola lokalu także pod nieobecność właściciela

Nowelizacja przewiduje również możliwość wejścia do mieszkania pod nieobecność użytkownika albo wbrew jego woli. Będzie to dopuszczalne w sytuacjach awaryjnych lub gdy sposób użytkowania lokalu zagraża bezpieczeństwu sanitarnemu bądź przeciwpożarowemu całego budynku.

W takich przypadkach wejście do lokalu ma odbywać się w obecności funkcjonariusza policji, a w razie potrzeby także straży pożarnej. Celem ma być szybkie usunięcie zagrożenia oraz przeprowadzenie niezbędnej kontroli technicznej.

Projektowane zmiany mają – według autorów – zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i usprawnić działania zarządców nieruchomości.

PTNW - Miłosz Bembinow