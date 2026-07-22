Projekt ustawy o podatku cyfrowym, skierowany do globalnych gigantów technologicznych, zostanie ujawniony przez rząd do końca lipca.

Celem nowej daniny jest sprawiedliwe opodatkowanie firm zarabiających w Polsce, ale unikających płacenia tu podatków, co ma zrównać Polskę z innymi krajami UE.

Firmy objęte podatkiem będą mogły go obniżyć, inwestując w Polsce np. w rozwój kompetencji cyfrowych, szkoły czy tworzenie miejsc pracy.

Wicepremier Gawkowski podkreśla, że to kwestia sprawiedliwości i zachęta dla korporacji: albo zapłacą podatek, albo zainwestują w polską gospodarkę.

Kiedy rząd Donalda Tuska pokaże projekt podatku cyfrowego?

To już pewne. Rząd Donalda Tuska pracuje nad nową daniną, która ma uderzyć w największe zagraniczne korporacje. Rząd do końca lipca 2026 roku opublikuje projekt ustawy wprowadzającej w Polsce nowy podatek cyfrowy. Informację potwierdził wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie na antenie RMF FM. To oznacza, że legislacyjny konkret poznamy już za kilka tygodni.

Prace nad projektem trwają od miesięcy, ale teraz wchodzą w decydującą fazę. Jak wyjaśnił minister Gawkowski, dokument był już wielokrotnie konsultowany w zespołach prawnych i jest praktycznie gotowy.

Projekt zostanie ujawniony w lipcu na pewno. (...) Zostanie ogłoszony na stronach. My już przedstawiliśmy ten projekt już kilka miesięcy temu. Chcemy też być uczciwi w stosunku do partnerów w rządzie, z którymi rozmawiamy, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy – powiedział Krzysztof Gawkowski.

Kto zapłaci nowy podatek cyfrowy i na jakich zasadach?

Nowe przepisy mają jeden cel: opodatkować przychody globalnych gigantów technologicznych, którzy działają na polskim rynku, ale swoje podatki rozliczają w innych krajach, często korzystając z preferencyjnych systemów. Nowy podatek od zagranicznych firm ma objąć technologicznych gigantów, którzy zarabiają w Polsce, ale unikają płacenia tu podatków. Rząd nie chce, by Polska była w tej kwestii w ogonie Europy.

Wicepremier Gawkowski podkreślił, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w innych krajach. Jako przykłady podał Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Austrię. W jego ocenie to kwestia sprawiedliwości i równego traktowania. – Polska i polscy obywatele nie są gorsi. Mają prawo do swoich podatków, żeby płaciły je instytucje i korporacje – zaznaczył minister.

Jak firmy mogą uniknąć podatku cyfrowego? Rząd ma specjalną zachętę

Co ciekawe, projekt zakłada pewną furtkę dla firm, które zostaną objęte nową daniną. Rząd chce zachęcić je do inwestowania w naszym kraju. Mechanizm ma być prosty: im więcej firma zainwestuje w Polsce, tym niższy podatek zapłaci. Minister Krzysztof Gawkowski wskazał, że firmy będą mogły odliczyć od podatku cyfrowego kwoty przeznaczone na inwestycje technologiczne w Polsce.

Jakiego rodzaju inwestycje będą brane pod uwagę? Chodzi między innymi o wkład w rozwój kompetencji cyfrowych, wsparcie dla szkół, budowę nowych fabryk czy tworzenie miejsc pracy. Minister cyfryzacji nie ukrywa, skąd czerpał inspirację dla takiego rozwiązania.

Jeżeli ktoś inwestuje w kompetencje cyfrowe, w szkoły, w nowe fabryki, tworzy na przykład 5 tys. miejsc pracy, to ja mówię: no nareszcie. To jest działanie, które naśladujemy po Trumpie – zauważył Gawkowski.

To jasny sygnał dla globalnych korporacji: albo zapłacicie podatek, albo zainwestujecie te pieniądze w polską gospodarkę. Na szczegółowe zasady i stawki trzeba będzie jednak poczekać do publikacji projektu ustawy.