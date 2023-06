Rodzicu! Nie zaszczepisz dziecka, to otrzymasz mandat! Nowy pomysł rządu

Coraz więcej osób nie szczepi dzieci

Szczepienia obowiązkowe wykonuje się przeciwko 14 jednostkom chorobowym „Rzeczpospolita” podaje, że w zeszłym roku 6399 osób uchylało się od szczepień i wystawiono 3150 tytułów wykonawczych, aby je zmobilizować. Ale egzekwowanie obowiązku szczepień przebiega zbyt wolno, dlatego resort zdrowia chce wprowadzić mandaty. W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. - "Tam będzie wprowadzona elektroniczna karta szczepień. W tej chwili karta jest fakultatywna. Obowiązkowa karta elektroniczna poprawi nam informację o wyszczepialności dzieci i młodzieży. Nie będziemy musieli polegać na rocznych raportach POZ" – zapowiedział w rozmowie z "Rz" Dariusz Poznański - szef Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Jakie kary za brak szczepień

Powiatowi inspektorzy sanitarni wysyłają do rodziców wezwania do zaszczepienia dziecka. Jeżeli to nie przynosi skutku, wysyłane są upomnienia. Konsekwencją uchylania się od obowiązku szczepień jest możliwość nałożenia na rodzica kary pieniężnej w procedurze administracyjnej – w trybie art. 26 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organem egzekucyjnym jest powiatowy państwowy inspektor sanitarny, który odpowiada za wszczęcie postępowania oraz nadzoruje jego przebieg- pisze rp.pl. W tej samej procedurze na osoby uchylające się od obowiązku może zostać nałożona grzywna, jej maksymalna, jednorazowa wysokość to 10 tys. zł, ale może być nakładana wielokrotnie.

