Nowy problem górnictwa w Polsce. Zostaniemy z węglem, którego nie wykorzystamy

Branża górnicza na skraju bankructwa

Portal cytuje Marka Wesołego wiceministra aktywów państwowych, który stwierdził, że poza PGG dotacji potrzebować będą też inne spółki, a poziom wsparcia dla całej branży może sięgnąć ok. 7 mld zł. Samo PGG potrzebuje 5,5 mld zł. Wszystko to z budżetu państwa, a więc naszych podatków.

Business Insider powołuje się w tekście również na opinię ekspertki, Joanny Maćkowiak-Pandery, prezeski Forum Energii, która uważa, że nie ma szans na to, by kopalnie działały aż do 2049 r.

"Wysoka cena polskiego węgla, poziom zasobów surowca możliwych do wydobycia i ogromne koszty pracy. To, co trzeba zrobić, to skrócić ścieżkę odejścia od węgla"- stwierdza Maćkowiak-Pandera.

Portal informuje, że plan odejścia od węgla do 2049 powstał "nie na podstawie harmonogramu pracy głównych odbiorców węgla, a więc elektrowni, ale bazował m.in. na terminach ważności koncesji na wydobycie surowca dla poszczególnych kopalń". A im mniej węgla będą wydobywać, tym droższe będzie ich utrzymanie, bo koszty stałe działalności kopalń są gigantyczne.

Business Insider podsumowuje, że przy szybkim wzroście kosztów emisji CO2 i dynamicznym rozwoju innych źródeł energii, w tym OZE i mocy gazowych, wykorzystanie bloków węglowych będzie systematycznie spadać, a wraz z tym obniżać się będzie ich rentowność.

Pieniądze to nie wszystko Adam Gomoła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej