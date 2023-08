i Autor: ARC Gminy sprzedają węgiel w promocyjnych cenach

Importujemy rekordowe ilości węgla. Polskie kopalnie zmniejszają wydobycie

Po ubiegłorocznych problemach z podażą węgla, do Polski nadal szerokim strumieniem płynie surowiec z Kolumbii, Kazachstanu czy RPA. Z danych Eurostatu wynika, że w tym roku od stycznia do maja do Polski wpłynęło 10,5 mln ton węgla z zagranicy. Tymczasem na składach węgla pełno jest niesprzedanego opału, a polskie kopalnie muszą ciąć plany produkcyjne, bo podaż przewyższa popyt.