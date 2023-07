Kupisz węgiel i gratis dostaniesz karton pomidorów. Samorządy próbują pozbyć się balastu

Podwyżka 500 plus do 800 plus opóźniona przez Senat? "To nie jest pilna ustawa"

Po ile węgiel na składach?

Szacuje się, że w 2023 r. prawie 5 mln ton węgla zapewni górnictwo krajowe, z czego ok. 3 mln ton dostarczą kopalnie PGG. Pozostałe 2 mln będą pochodziły z importu. Obecnie na składach Węglokoksu przykładowo zalega blisko 1,5 ton różnego typu węgla na opał. Problem pojawił się po tym jak w obliczu niedoborów, klienci zrobili duże zapasy surowca.

Obecnie ceny mocno spadły. O ile w prywatnych składach jeszcze do niedawna średnia cena kształtowała się w granicach 3,5 tys. zł za tonę, to obecnie spadły do poziomu poniżej 2 tys. za tonę. Spadek cen wymusił tańszy węgiel sprzedawany przez samorządy z rządowymi dopłatami.

Aktualnie ceny wyglądają następująco:

W sklepie internetowym dla klientów indywidualnych Polskiej Grupy Górniczej - największego polskiego producenta węgla - oferowane są różne odmiany węgla i ekogroszku, a także miału.

Przykładowo:

Kostka - Ziemowit - 1370 zł/tona,

Orzech - Ziemowit - 1470 zł/tona,

Kostka - Piast - 1470 zł/tona,

Orzech - Piast - 1470 zł/tona,

Orzech - Staszic-Wujek - 1470 zł/tona.

Cena ekogroszku w Tauronie wynosiła jeszcze niedawno ok. 200 zł/t. Aktualnie ekogroszek kosztuje o ok. 200 zł mniej na tonie. Za ekogroszek JARET plus trzeba zapłacić 1439,20 zł za 800 kg (paleta 40x20 kg), za TAURON Ekogroszek - 1479,20 zł za 800 kg (paleta 40x20 kg) i 1849 za 1000 kg. Ekogroszek luzem z kopalni Sobieski kosztuje 1649 zł/t.

w Castoramie ekogroszek lub węgiel orzech kosztują ok. 42-45 zł za 20-kilogramowy worek,

w Leroy-Merlin za ekogroszek w worku 25 kg trzeba zapłacić 52 zł, za węgiel orzech w worku 20 kg - 40 zł,

W OBI ekogroszek w worku 20 kg kosztuje 40 zł, tona groszku workowanego kosztuje 2000 zł. W tej samej cenie jest także węgiel orzech.

Dane: Murator

Czas biegnie, a samorządy zostały z niesprzedanym węglem

1,5 miesiąca temu samorządy miały na składach blisko 300 tys. ton niesprzedanego surowca.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, cytowane przez portal money.pl, wyjaśnia, że "sprzedaż węgla mieszkańcom w cenie uzależnionej od poziomów ustalonych w ramach ww. ustawy (w zależności od miejsc i kosztów na poziomie od 1600 – 2000 zł), będzie teraz bardzo trudna, ponieważ na rynku znajduje się surowiec w niższej cenie".

Przypomnijmy, że samorządy mają ustawowo czas na sprzedaż węgla do końca lipca. Znowelizowana ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 30 czerwca 2023 r. wydłużyła czas w jakim uprawnieni mieszkańcy mogli składać wnioski o zakup węgla w ramach tzw. końcowej sprzedaży. Sprzedaż wydłużono do 31 lipca. Określono przy tym, że cena węgla nie może przekraczać 2 tys. zł za 1 tonę.

Nowela oznacza, że od 1 sierpnia samorządy nie będą miały prawa sprzedawać węgla, a za sprzedaż grozi im kara finansowa w wysokości 5 tys. złotych za tonę. Drugim problemem jest, że cena węgla samorządowego jest niekonkurencyjna do rynku, który sprzedaje o wiele taniej już węgiel niż cena określona ustawowo.

Łukasz Horbacz prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, w rozmowie z Super Biznesem wskazuje, że samorządy nie będą mogły nic zrobić z towarem, a będą ponosiły chociażby koszty jego składowania czy ochrony. Jak mówi Horbacz taki węgiel często składowany pod chmurką ulega degradacji i po jakimś czasie jest po prostu coraz mniej wart.

Horbacz jednocześnie informuje, że na skutek kryzysu w ubiegłym roku, od listopada 2022 r., ok. 25 procent firm z 4,5 tys., zajmujących się handlem węgla zostało zlikwidowane. Prezes Izby Gospodarczej dodaje, że firmy, które w ramach ustawy handlowały węglem dostarczanym przez państwo, sprzedały surowiec ze stratą.

30 czerwca Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaapelowało do Ministerstwa Aktywów Państwowych o wypracowanie rozwiązań, które pozwoliłyby gminom zagospodarować niesprzedany węgiel. Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, cytowana przez portal twierdzi, że "samorządy, które nie zdołają sprzedać węgla do końca lipca, pozostaną z problemem. Nieważne jest tutaj, czy mówimy o 1 tonie, 5 tonach, czy 100 tonach".

Jedna z gmin dorzuca nawet skrzynkę pomidorów. PGG przygotowało promocję, która polega na tym, że klienci nie płacą za transport węgla z kopalni do składu.

Na razie samorządy mają "zamrożony" kapitał w czarnym złocie i nie zapowiada się żeby szybko go odzyskały.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.