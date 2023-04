Ile kosztuje obecnie węgiel kamienny od PGE?

Jak podaje w komunikacie Grupa PGE, cena ekogroszku to około 1390 zł netto plus VAT, orzech to około 1390 zł netto plus VAT, miał energetyczny to około 990 zł netto plus VAT. Do tego należy doliczyć koszty transportu oraz akcyzę dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

Cena węgla spadła. Czy kryzys węglowy mamy za sobą?

Na portalu money.pl czytamy, że cena za tonę u prywatnych dostawców zbliża się do tej oferowanej przez samorządy. W ciągu kilku tygodni ceny węgla w prywatnych składach spadły z ponad 3,5 tys. zł za tonę do poziomu cen, po których węgiel oferują samorządy, czyli 2 tys. zł za tonę – przekonywał w styczniu br. wiceminister aktywów Karol Rabenda, cytowany przez "GW".

Mateusz Morawiecki, którego cytuje portal wyborcza.biz, przyznał, że tylko jedna piąta z tego, co trafia do portów, nadaje się do palenia w domach. Jak wylicza money.pl, aby zatem z powodzeniem zastąpić to, co przestało do nas napływać z Rosji, konieczny jest import 40 mln ton surowca. A jak wynika z rządowych szacunków, obecnie sprowadzamy 14 mln ton. Z tego na potrzeby gospodarstw domowych nadaje się 2,8-3,5 mln ton.

Wniosek? Szok minął, ale problem pozostał. Sytuacja jest o tyle krytyczna, że aby kupić 1 mln ton węgla dla gospodarstw domowych, Polska musi sprowadzić 4 mln ton miału – pisze wyborcza.biz. To oznacza zatem, że choć obecnie sytuacja na rynku się stabilizuje, to jednak – zdaniem portalu – z kryzysu węglowego nie wyszliśmy. Problemy znów mogą pojawić się następnej zimy. To sugestia, że warto zabezpieczyć się w surowiec w obecnym czasie.

Jak kupić tani węgiel na stronie PGE?

Aby kupić węgiel, należy na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla wypełnić specjalny formularz, w którym określa się formę prawną prowadzonej działalności oraz to, czy jest się finalnym nabywcą, czy podmiotem pośredniczącym.

W formularzu należy podać też rodzaj surowca, który chce się kupić oraz dane kontaktowe. Gdy formularz zostanie złożony, pracownik PGE skontaktuje się z kupującym, przedstawi szczegółową ofertę, a następnie umowę sprzedaży, którą należy odesłać na wskazany adres i uzgodnić termin oraz miejsce realizacji zamówienia.

Tutaj możesz sprawdzić, gdzie najtaniej kupić węgiel!

Od 26 września można sprawdzać ceny węgla w na rządowej stronie! Mowa tu o cieplo.gov.pl. Dowiesz się tam dokładnie, gdzie można zakupić najtaniej węgiel oraz odkryjesz tu wszystkie punkty sprzedażowe w twoim rejonie. Cały czas aktualizowana jest lista potencjalnych punktów sprzedaży. Na stronie można znaleźć, że najniższą cenę węgla znajdziecie w Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. w woj. lubuskim. Cena węgla zaczyna się tam od 345 zł za tonę!

Jak zapewnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, węgla w sezonie grzewczym 2023/2024 nie zabraknie. Można się zatem spodziewać, że i jego ceny nie będą wyśrubowane, jak miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku. w 2023 Polska dalej będzie importować węgiel na potrzeby gospodarstw domowych. Zastrzegła też, że import będzie trwał do momentu, kiedy zapotrzebowanie da się w 100 proc. pokryć krajowym wydobyciem-dodała minister.

Polecany artykuł: Minister Sasin zapowiada powstanie nowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

Inflacja WYSTRZELI jeszcze mocniej?

Posłuchaj złowrogiej prognozy ekonomisty!