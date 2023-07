i Autor: Archiwum

Gospodarka

Problemy z węglem. Za sprzedaż surowca grozi im sroga kara

Zgodnie z przepisami od 1 sierpnia, samorządy nie będą mogły sprzedawać, ani wykorzystać na użytek własny węgla. Jakby było mało tego za złamanie przepisów grozi im kara finansowa w wysokości 5 tys. zł za tonę. Drugi problem polega na tym, że cena węgla samorządowego jest niekonkurencyjna do rynku, który sprzedaje o wiele taniej już węgiel niż cena określona ustawowo. To oznacza, że nawet gdyby mogły go sprzedać byłyby stratne. Mimo, że 1 sierpnia tuż tuż, to rząd nie kwapi się z rozwiązaniem tego problemu.