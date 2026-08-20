W Biedronce padł nietypowy rekord

System kaucyjny rozkręca się na dobre. Klienci masowo przynoszą do sklepów puste butelki i puszki, a niektórzy robią to na naprawdę gigantyczną skalę.

Rekordzista z Biedronki w Buczkowicach oddał jednorazowo 1046 opakowań. Za zwrot otrzymał voucher o wartości 523 zł.

Przyniósł ponad tysiąc opakowań

Do rekordowego zwrotu doszło 30 czerwca w Biedronce w Buczkowicach na Śląsku. Klient wrzucił do recyklomatu aż 1046 opakowań objętych systemem kaucyjnym.

W zamian otrzymał voucher o wartości 523 zł, który może wykorzystać na zakupy w sklepach sieci.

Skala robi wrażenie. Biedronka podaje, że przeciętny klient podczas jednej transakcji zwraca około 25 opakowań, a średnia wartość otrzymywanego vouchera wynosi około 12,50 zł.

Rekordzista przyniósł więc ponad 40 razy więcej butelek i puszek niż przeciętny klient.

523 zł za puste butelki i puszki

Każde zwrócone opakowanie objęte systemem kaucyjnym oznacza dla klienta zwrot kaucji. W przypadku rekordzisty było ich tak dużo, że uzbierała się pokaźna kwota.

523 zł za same puste butelki i puszki to już suma, której nie powstydziłby się niejeden domowy budżet. Pieniądze nie trafiły jednak bezpośrednio do ręki klienta – otrzymał voucher do wykorzystania podczas zakupów.

Polacy oddali już ponad miliard opakowań

Rekord z Buczkowic pokazuje, jak szybko system kaucyjny zdobywa popularność. Z danych Biedronki wynika, że do połowy sierpnia klienci sieci zwrócili ponad 1,2 mld opakowań objętych systemem kaucyjnym.

Tylko od początku lipca do połowy sierpnia automaty w sklepach Biedronki przyjmowały średnio blisko 10 mln butelek i puszek dziennie.

Najwięcej opakowań zwrócono na Mazowszu – 186 mln. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z wynikiem 134 mln, a na trzecim Małopolska – 109 mln.

Padł także rekord jednego dnia

Biedronka może pochwalić się również rekordem liczby opakowań przyjętych w ciągu jednej doby.

8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły prawie 14,5 mln butelek i puszek objętych kaucją.

Wygląda więc na to, że Polacy coraz chętniej zbierają puste opakowania i zanoszą je do recyklomatów. A rekordzista z Buczkowic pokazał, że można zrobić to naprawdę hurtowo.

To prawdziwa rewolucja w sklepach. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny