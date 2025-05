Nowy sposób płatności w Żabce

Żabka nieustannie dąży do upraszczania codziennego życia swoich klientów, dlatego wprowadza kolejne udogodnienie – płatności kartami Edenred. Od teraz, we wszystkich sklepach sieci, można regulować należności za pomocą kart jednego z wiodących na polskim rynku wydawców kart przedpłaconych. To doskonała wiadomość dla milionów Polaków, którzy korzystają z benefitów pracowniczych.

Karty Edenred – wygoda i swoboda wyboru

Rozszerzenie metod płatności o karty Edenred to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności oferty i wygody dla klientów. W sklepach akceptowane są wszystkie rodzaje kart Edenred – zarówno plastikowe, jak i wirtualne, w wersjach lunchowych, podarunkowych oraz premiowych. Dla sprzedawców i franczyzobiorców proces płatności nimi jest identyczny jak w przypadku standardowych kart płatniczych, co gwarantuje płynność i wygodę obsługi.

– Wprowadzenie płatności kartami Edenred w sklepach Żabka doskonale wpisuje się w dynamicznie rozwijany przez nas segment lunchowo-obiadowy, który cieszy się ogromną popularnością. Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci mogą jeszcze łatwiej korzystać z szerokiej gamy produktów dostępnych w Żabce, w tym świeżych, gotowych dań oferowanych przez nasze marki własne, takie jak Szamamm czy Dobra Karma – mówi Przemysław Tomaszewski, dyrektor sprzedaży i rozwoju usług w Żabka Polska.

Grupa Żabka ma już ponad 11 000 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych Grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio.

Mariusz Filipek, zastępca rzecznika MŚP - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.