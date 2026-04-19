Lidl wprowadza nowy system parkingowy z kamerami rozpoznającymi tablice, który ma usprawnić dostępność miejsc dla klientów.

Klienci Lidla mogą parkować bezpłatnie przez 90 minut, po czym naliczane będą opłaty, potencjalnie do 150 zł.

System jest obecnie testowany w 10 lokalizacjach w Polsce, wzorując się na podobnych rozwiązaniach wprowadzanych przez Biedronkę.

UOKiK przypomina, że operatorzy parkingów muszą zapewnić jasne zasady i łatwe sposoby reklamacji, by chronić prawa konsumentów.

Lidl - nowe zasady parkowania

Sieć Lidl rozpoczęła wdrażanie innowacyjnego systemu parkingowego, który opiera się na technologii rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Kamery automatycznie zapisują moment wjazdu i wyjazdu pojazdu, eliminując potrzebę korzystania z parkometrów.

Nowe zasady zakładają, że klienci Lidla mogą korzystać z parkingu bezpłatnie przez 90 minut. Po przekroczeniu tego limitu naliczana będzie dodatkowa opłata. Choć oficjalny cennik nie został jeszcze potwierdzony, pojawiają się informacje, że koszt nie przekroczy 150 zł. - podaje autoblog.spidersweb.pl.

Testy systemu w Polsce

Pilotaż obejmuje 10 lokalizacji, m.in. Wrocław i Poznań. Celem testów jest ograniczenie nadużyć, które wcześniej prowadziły do zajmowania miejsc przez osoby niebędące klientami sklepu.

Dzięki monitoringowi parkowanie ma stać się bardziej uporządkowane, a rotacja pojazdów – większa. To szczególnie istotne w popularnych punktach handlowych, gdzie liczba miejsc jest ograniczona.

System parkingowy Biedronki

Podobne rozwiązania wdraża również Biedronka, gdzie testy rozpoczęto w listopadzie przy ul. Bacciarellego we Wrocławiu. Tam także obowiązuje 90 minut darmowego postoju, a opłata za jego przekroczenie wynosi 150 zł za pierwszą dobę i 200 zł za każdą kolejną.

Dodatkowo system sumuje czas parkowania, jeśli samochód wróci na parking w ciągu 15 minut, co eliminuje próby omijania przepisów.

UOKiK ostrzega – prawa kierowców na parkingach

W kontekście nowych rozwiązań ważny jest głos UOKiK, który zwrócił uwagę na działania firmy APCOA Parking Polska. Urząd wskazał, że ograniczanie form reklamacji wyłącznie do formularzy online lub poczty jest niezgodne z prawami konsumentów.

Zastrzeżenia budzi także brak jasnych informacji o możliwych kosztach dodatkowych, takich jak opłaty windykacyjne. To sygnał dla operatorów parkingów, że przejrzystość zasad jest kluczowa.

Co zmieni się dla klientów Lidl

Jeśli testy zakończą się powodzeniem, system może zostać wdrożony w kolejnych sklepach Lidl w całej Polsce. Oznacza to koniec długiego, bezpłatnego parkowania i konieczność pilnowania czasu postoju. Zmiany mają jednak jeden główny cel – poprawę dostępności miejsc dla klientów.

PTNW - Miłosz Bembinow