Nowy prezes przejmuje stery PFR

Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i zdecydowała o powołaniu Mikołaja Raczyńskiego na stanowisko prezesa zarządu PFR.

Zmiana obowiązuje od 15 września 2026 roku. Raczyński do tej pory był wiceprezesem PFR i Chief Investment Officerem. W zarządzie pozostaje Mariusz Jaszczyk, wiceprezes ds. finansów i rozwoju.

Nowy prezes obejmuje stanowisko w ramach trwającej pięcioletniej kadencji zarządu, która rozpoczęła się w lipcu 2024 roku.

Będzie zarządzał potężnym portfelem

Raczyński nie jest nową postacią w PFR. Od 2024 roku kierował działalnością inwestycyjną funduszu. Odpowiadał m.in. za decyzje inwestycyjne, alokację kapitału oraz zarządzanie portfelem wartym blisko 25 mld zł.

– Obejmuję tę funkcję w czasie istotnych zmian w polskiej gospodarce oraz otoczeniu międzynarodowym, które stawiają przed nami nowe wyzwania, ale również otwierają możliwości rozwoju – powiedział Mikołaj Raczyński.

Jak podkreślił, chce razem z zarządem i zespołem realizować strategię PFR oraz wzmacniać rolę funduszu jako partnera dla przedsiębiorstw i inwestorów.

Od analityka do prezesa

Nowy szef PFR ma kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Przez blisko dekadę pracował w Noble Funds TFI. Zaczynał jako analityk, a następnie został Chief Investment Officerem i członkiem zarządu.

Później związał się z WOOD & Company, gdzie pełnił funkcje zarządcze i inwestycyjne na kilku rynkach Europy Środkowej.

Raczyński jest ekonomistą i ekspertem rynku kapitałowego. Ma tytuł CFA oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Politechnikę Warszawską. Obecnie kształci się również w ramach programu Executive Education w Columbia Business School.

Dwa razy najlepszy analityk

Jego dorobek został także doceniony branżowymi nagrodami. Dwukrotnie otrzymał „Złoty Portfel” za wyniki inwestycyjne. Dwa razy został również wyróżniony tytułem „Najlepszego Analityka Makroekonomicznego”.

Raczyński jest także członkiem Rady Przyszłości przy Prezesie Rady Ministrów.

W PFR nadal trwają zmiany

To nie koniec zmian kadrowych w PFR. Nadal trwa bowiem proces wyboru osoby na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych.

Sam PFR jest spółką prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Fundusz ma wspierać rozwój polskich firm, inwestycje i konkurencyjność gospodarki.

Skala jego działalności jest ogromna. Do końca 2025 roku Grupa Kapitałowa PFR zainwestowała bezpośrednio i pośrednio blisko 25 mld zł.

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