Tusk wskazał następcę

W środę, 1 lipca, premier Donald Tusk oficjalnie powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Akt nominacji wręczyła mu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Laska nie jest osobą przypadkową. Do tej pory pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS, a także dyrektora generalnego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nie będzie rewolucji w ZUS-ie

Nowy prezes już na starcie uspokaja pracowników i klientów Zakładu. Jak podkreślił, nie zamierza przeprowadzać gwałtownych zmian.

– Nie planuję rewolucji, wiele rzeczy działa znakomicie – zaznaczył po objęciu stanowiska.

Jednocześnie przyznał, że jednym z największych problemów pozostaje kwestia wynagrodzeń pracowników ZUS-u.

Strajk ostrzegawczy był sygnałem alarmowym

To właśnie płace mają być jednym z pierwszych tematów, którymi zajmie się nowy szef Zakładu.

Przypomnijmy, że w czerwcu doszło do wydarzenia bez precedensu – pierwszego w historii ZUS-u strajku ostrzegawczego. Pracownicy domagali się znaczących podwyżek, argumentując, że na instytucję nakładane są kolejne obowiązki, a wynagrodzenia nie nadążają za rosnącą liczbą zadań.

– Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia – zapowiedział Liwiusz Laska.

Kim jest nowy prezes?

Nowy szef ZUS jest prawnikiem i ekspertem od prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa wyborczego.

W latach 2016–2018 był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez wiele lat działał również w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla tłumaczy przysięgłych. W latach 2020–2023 był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

W resorcie pracy odpowiadał za nadzór nad kluczowymi departamentami, w tym prawnym, informatycznym oraz kontrolnym.

Derdziuk odszedł z powodu choroby

Liwiusz Laska zastąpił na stanowisku Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany 24 czerwca z powodu ciężkiej choroby.

Derdziuk był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii ZUS-u. Kierował instytucją już w latach 2009–2015, a następnie ponownie objął stanowisko w kwietniu 2024 roku.

Za jego kadencji wprowadzono m.in. rentę wdowią, program Aktywny Rodzic oraz wakacje składkowe dla przedsiębiorców. To także za jego pierwszej kadencji powstała Platforma Usług Elektronicznych ZUS, uznawana za pierwszy e-urząd w Polsce.

Przed nowym szefem ogromne wyzwania

ZUS obsługuje miliony emerytów, rencistów, przedsiębiorców i pracowników. Przed nowym prezesem stoją nie tylko kwestie związane z płacami pracowników, ale także dalsza cyfryzacja usług i realizacja kolejnych programów społecznych.

Liwiusz Laska obejmuje stery jednej z najważniejszych instytucji w kraju w momencie, gdy oczekiwania wobec ZUS-u są większe niż kiedykolwiek wcześniej.

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