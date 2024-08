Nowy właściciel słynnego browaru szuka pracowników! Rusza produkcja

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Nowy właściciel browaru w Leżajsku

Browar Leżajsk zakończył działalność w sierpniu 2023 roku. Jego właściciel, Grupa Żywiec, tłumaczyła to trudną sytuacją na rynku związaną ze spadkiem sprzedaży piwa w Polsce. Jednocześnie nie była zainteresowana sprzedażą zakładu firmie konkurencyjnej. Tak zakończyła się też 45-letnia historia warzenia piwa w leżajskim browarze. Przed likwidacją leżajski browar miał 110 pracowników. 83 straciło pracę, ci którzy zostali byli odpowiedzialni za utrzymanie zakładu w sprawności technicznej. Umowy rozwiązano również z około 300 osobami z firm zewnętrznych.

W kwietniu 2024 roku Grupa Żywiec podpisała warunkową umowę na sprzedaż udziałów w Browarze Leżajsk spółce Mycofeast z Wielkiej Brytanii. Firma zajmuje się biotechnologią przemysłową, wykorzystuje proces fermentacji do produkcji m.in. protein i lipidów na potrzeby produkcji żywności i pasz dla zwierząt. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się produkcja protein i lipidów w leżajskim zakładzie.

Zakład szuka pracowników

Krzysztof Sobejko, wójt gminy Leżajsk, na terenie której znajduje się zakład, że nowy właściciel już szuka pracowników. „Mam informacje od kilku byłych pracowników browaru, że dostali propozycje powrotu do pracy od września. Taki telefon odebrał m.in. pracownik magazynu, czy osoba związana bezpośrednio z warzeniem piwa. Mnie poproszono o kontakty do miejscowych firm, które wykonują różnego rodzaju usługi, od sprzątania po księgowość. Jestem optymistą, myślę, że to się powiedzie, ludzie będą mieli pracę, a zakład będzie funkcjonował” – powiedział Krzysztof Sobejko. Jego zdaniem na zatrudnienie będzie mogło liczyć nawet 100 osób.

Wróci produkcja piwa?

Wójt Sobejko nie zrezygnował z leżajskiej tradycji warzenia piwa. „Broni jeszcze nie składamy. Jest grupa ludzi, którzy myślą o wznowieniu produkcji w browarze. W zakładzie pozostały maszyny i linie technologiczne, czyli proces reaktywacji zakładu jest możliwy. Będziemy chcieli o tym porozmawiać z nowym właścicielem. Mam nadzieję, że będzie chciał usiąść do stołu i porozmawiać o poszerzeniu działalności” - stwierdził wójt. Na razie czeka na ponowne uruchomienie zakładu.