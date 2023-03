Nowy wzór świadectwa pracy. Pracodawcy będą musieli uwzględnić dodatkowe dni wolne

Nowe wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości po terminie! Co wtedy zrobić?

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Nowe zwolnienia i urlopy

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, który wprowadza zmiany w treści świadectwa pracy - informuje TVN24.

"Proponuje się, aby w świadectwie pracy pracodawca zamieszczał informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika dwóch nowych instytucji wprowadzanych do Kodeksu pracy" - brzmi komunikat.

Na mocy nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzone zostaną dodatkowe dni wolne m.in. bezpłatny urlop opiekuńczy (w wymiarze pięciu dni) czy zwolnienie od pracy "z powodu działania siły wyższej" (do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia).

Nowy wzór świadectwo pracy. Co ulegnie zmianie?

W związku z tymi zmianami zaproponowano nowy wzór świadectwa pracy. "Proponowane zmiany w pomocniczym wzorze świadectwa pracy obejmują uzupełnienie treści świadectwa o informacje dotyczące wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika oraz urlopu opiekuńczego. Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmian w tym wzorze ze względu na zmiany wprowadzane ww. ustawą do Kodeksu pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego" - brzmi fragment zamieszczony w OSR cytowany przez TVN24.

Ustawa przewiduje m.in. regulacje dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej. "Z inicjatywą wykonywania takiej pracy będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik, zaś wymiar takiej pracy został ograniczony do 24 dni w roku kalendarzowym. W konsekwencji niezbędne jest, aby pracodawca zamieszczał w świadectwie pracy także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Umożliwi to kolejnemu pracodawcy, zatrudniającemu pracownika w tym samym roku kalendarzowym, prawidłowe ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej" - wyjaśniono w dokumentacji przytaczanej przez TVN24.

