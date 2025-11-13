Nowy ZUS 2026: Ponad 2359 zł dla przedsiębiorcy i fala zamkniętych firm

Analiza danych z 2025 roku ujawnia, jak rosnące obciążenia składkowe wpływają na rentowność i zmuszają do rewizji dotychczasowej strategii biznesowej

Drastyczny wzrost kosztów prowadzenia firmy od 2026 roku stanowi bezpośrednie zagrożenie dla płynności finansowej, szczególnie w sektorze małych przedsiębiorstw

Eksperci rynku wskazują, że nowe regulacje i uprawnienia PIP mogą podważyć obecny model biznesowy oparty na kontraktach B2B, zmieniając zasady gry dla tysięcy firm

Skuteczna optymalizacja podatkowa staje się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w obliczu niestabilnego otoczenia prawno-gospodarczego

Rachunek za prezydenckie weto: Ponad 2359 zł miesięcznie dla każdego przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2026 roku finanse polskich przedsiębiorców znajdą się pod bezprecedensową presją. Minimalna składka zdrowotna poszybuje w górę aż o 37,4 procent, rosnąc z 314,96 zł do 432,54 zł miesięcznie. To oznacza dodatkowe 1410,96 zł obciążenia w skali roku. Jednocześnie składki na ubezpieczenia społeczne, czyli popularny ZUS, wzrosną o 8,6 procent i sięgną 1926,76 zł miesięcznie. W efekcie, łączne minimalne zobowiązania dla osoby prowadzącej działalność na tzw. dużym ZUS-ie przekroczą 2359 zł każdego miesiąca. Przyczyną tej gwałtownej zmiany jest majowe weto prezydenta z 2025 roku, które zablokowało ustawę łagodzącą sposób naliczania składki zdrowotnej. W rezultacie automatycznie przywrócono zasadę, zgodnie z którą podstawą jej wymiaru jest 100 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie jak dotychczas 75 proc.

Ta podwyżka nie jest jednorazowym incydentem, lecz kulminacją niekorzystnego trendu. W ciągu zaledwie pięciu lat, od 2021 do 2026 roku, łączne obciążenia składkami wzrosły o ponad 120 procent. Nowe regulacje najsilniej dotkną najmniejsze firmy, które stanowią niemal 96 proc. polskiego biznesu, a także te, które zmagają się ze stratą lub generują minimalne dochody. Ich sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ minimalną składkę zdrowotną w wysokości 432,54 zł muszą zapłacić niezależnie od swoich wyników finansowych. Dla przedsiębiorcy, którego miesięczny przychód jest równy pensji minimalnej (4806 zł), sama składka zdrowotna pochłonie aż 9 proc. tej kwoty. Rosnące koszty przenoszą się również na rynek pracy. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na najniższym wynagrodzeniu wzrośnie do 5790,28 zł, co skutecznie hamuje apetyt firm na tworzenie nowych etatów.

Polska w odwrocie: Masowe zamykanie firm to dopiero początek

Rosnące obciążenia finansowe wprost przekładają się na nastroje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Badania z pierwszego kwartału 2025 roku nie pozostawiają złudzeń: blisko 38 proc. mikro i małych firm wskazuje rosnące koszty jako swoje największe zmartwienie. Ten pesymizm widać również w twardych danych. W pierwszej połowie 2025 roku złożono 99,8 tys. wniosków o zamknięcie działalności gospodarczej oraz aż 179,4 tys. o jej zawieszenie. Eksperci potwierdzają, że polski biznes wpadł w stagnację, a wielu przedsiębiorców, zamiast walczyć z przeciwnościami, coraz częściej rozważa powrót na bezpieczniejszy etat. Sytuację pogarsza fakt, że zaledwie 3,1 proc. Polaków myśli o założeniu firmy, podczas gdy średnia europejska jest niemal pięciokrotnie wyższa i wynosi 15 proc.

Sytuację przedsiębiorców komplikują dodatkowe czynniki ryzyka systemowego. Z jednej strony, rząd musi zmierzyć się z ogromną dziurą w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, która do 2026 roku może sięgnąć 249 mld zł. Podwyżka składek staje się więc narzędziem do łatania finansów publicznych. Z drugiej strony, rosnące obciążenia mogą sprowokować ucieczkę kapitału do krajów z bardziej przyjaznym systemem podatkowym. Jakby tego było mało, od 2026 roku Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia, pozwalające jej administracyjnie przekształcać umowy B2B w umowy o pracę. Wszystkie te elementy tworzą niekorzystne otoczenie, które może nie tylko zahamować prognozowany przez NBP spadek bezrobocia, ale w dłuższej perspektywie osłabić fundamenty całej polskiej gospodarki.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025