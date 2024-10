O tym zasiłku nie możesz zapomnieć! ZUS przypomina

Kto może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadziła tzw. specustawa powodziowa. Przysługuje osobom z terenów dotkniętych wrześniową powodzią w południowo-zachodniej Polsce.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzyma rodzic na opiekę nad dzieckiem do 18 lat, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieckiem do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieckiem do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Świadczenie przysługuje także opiekunowi dorosłej osoby z niepełnosprawnością w razie zamknięcia placówki, do której taka osoba uczęszcza. Dotyczy to także osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Co zrobić, żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, musisz złożyć oświadczenie. Oświadczenie powinno zawierać dane wymienione w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Oświadczenie możesz złożyć na formularzu ZUS ZDO.

Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą, składasz oświadczenie swojemu płatnikowi składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracujesz z osobą, która prowadzi działalność, składasz oświadczenie do ZUS. Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, to możesz wysłać oświadczenie do ZUS elektronicznie. Możesz również wykorzystać pismo ogólne POG ZUS.

W oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

