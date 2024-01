Związkowcy wywalczyli podwyżki przed odejściem Daniela Obajtka

10 stycznia Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej Orlen podał, że wynegocjowano podwyżki, nagrody świąteczne i waloryzację dodatków na 2024 rok. W komunikacie czytamy, że rok był "przełomowy" jeśli chodzi o "tempo i czas zarówno negocjacji, jak i decyzyjności odnośnie porozumienia płacowego".

- Tradycyjnie udało się wynegocjować podwyżki obligatoryjne (od stycznia br.), pulę pieniędzy na podwyżki uznaniowe (od lipca br.), dwie nagrody świąteczne, kartę zakupową — paliwową, waloryzację różnych dodatków (zmianowy, Ratownika, Strażacy) oraz składki na PPE, a także jednorazowe doładowanie konta MyBenefit - czytamy w komunikacie.

"Gazeta Wyborcza" powołując się na nieoficjalne źródło podaje, że spotkanie ze związkowcami odbyło się w obecności Daniela Obajtka. GW podaje, że prezes PKN Orlen miał mówić, że oczekują zmiany porządku w zarządzie i "chciał się z nimi pożegnać".

Idą zmiany w zarządzie Orlenu

Na 6 lutego zaplanowano w Orlenie nadzwyczajne walne zgromadzenie. Na wniosek Skarbu Państwa dodano do porządku obrad punkty dotyczące odwołania członków rady nadzorczej i powołania nowych. Najprawdopodobniej to właśnie wtedy dojdzie do odwołania Daniela Obajtka. Minister aktywów państwowych Borys Budka powiedział w rozmowie z GW, że zmiany w Orlenie mogą zostać wprowadzone na początku lutego.

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.