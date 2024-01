Prasa nie zniknie z kiosków Ruchu! Orlen dementuje pogłoski

Prasa zniknie z kiosków Ruchu? Orlen dementuje

- Prasa nie zniknie z kiosków i nadal będzie dostępna dla Klientów. Nie należy mylić kolportażu prasy z jej dostępnością w kioskach i innych punktach sprzedaży - pisze Orlen w oficjalnym komunikacie.

Spółka odnosiła się do doniesień portalu wirtualnemedia.pl jakoby Ruch wycofywał się ze sprzedaży prasy i papierowe gazety były dostarczane do punktów sprzedaży tylko do końca kwietnia. Portal dowiedział się o tym od Izby Wydawców Prasy, co potwierdził jej prezes.

Orlen odpowiada, że po szczegółowych analizach obszaru działalności Ruchu, zdecydowane się na skoncentrowanie działalności na rozwoju segmentów kurierskich i nowych formatów gastronomiczno-sklepowych w ramach sieci detalicznej.

Orlen zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji prasy papierowej

Spółka informuje, że zdaje sobie sprawę z coraz trudniejszej sytuacji prasy papierowej, ale zapewnia, że takowa będzie cały czas dostępna dla klientów w kioskach i pozostałych punktach sprzedaży.

- ORLEN jako spółka nastawiona na prowadzenie działalności biznesowej, odpowiedzialny rozwój i osiąganie dobrych wyników finansowych z korzyścią dla Akcjonariuszy, nie może jednak pomijać faktu coraz trudniejszej sytuacji na rynku prasy, na którym odnotowuje się spadki i jest to stała tendencja. Natomiast jeszcze raz zapewniamy, że prasa będzie dostępna dla Klientów, zarówno w kioskach, jak i pozostałych punktach sprzedaży - czytamy w komunikacie.

