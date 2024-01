Zwolnienia grupowe w Agorze. Pracę straci 190 osób

Decyzja RPP zmroziła Polaków. Co postanowiła Rada?

W komunikacie giełdowym Agora (wydawca m.in. "Gazety Wyborczej", "Wysokich Obcasów", a także serwisu internetowego gazeta.pl i właściciel kin Helios) poinformowała, że między 5 lutego, a 31 marca 2024 roku 190 osób ma stracić pracę. To 14 proc. obecnej siły roboczej Agory i 7 proc. zatrudnionych w grupie kapitałowej. Zwolnienia będą dotyczyć pracowników redakcji drukowanych i internetowych.

Spółka wyjaśnia, że zwolnienia wynikają z "czynników rynkowych", takich jak stały trend spadkowy prasy drukowanej, co jest związane z odpływem czytelników do źródeł internetowych. W prasie cyfrowej doszło z kolei do zwolnień z powodu "wyraźnego pogorszenia przychodów ze sprzedaży reklam w modelu open market oraz wzrost pozycji platform globalnych".

- Z uwagi na te czynniki spółka musi podjąć działania zmierzające do dostosowania się do zmieniającego otoczenia rynkowego i oczekiwań odbiorców, a przeprowadzana restrukturyzacja jest warunkiem koniecznym do ustabilizowania sytuacji finansowej obszarów Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet, jak i zadbania o ich stabilność i rozwój oraz pozycję rynkową w następnych latach - podaje Agora.

