Trwają obrady nad "wakacjami od ZUS". Kiedy wejdą w życie?

Ostatni moment na dopłatę 20 tys. zł do remontu! Jak uzyskać pieniądze?

Rząd pracuje nad wakacjami od ZUS. Co one oznaczają i kto z nich skorzysta?

Nowy rząd ma wprowadzić pomysł programowy Trzeciej Drogi, który pozwoli przedsiębiorcom na "wakacje składkowe" czy tzw. "wakacje od ZUS". dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli na maksymalnie trzy miesiące w roku zawiesić konieczność płacenia ubezpieczeń społecznych w tym: emerytalnych, rentowych i wypadkowych, oraz składek na fundusz pracy i solidarnościowy na maksymalnie trzy miesiące w roku. Przez ten czas przedsiębiorcy nie będą wyrejestrowani z ubezpieczeń i nie stracą praw do zasiłku chorobowego. Po upłynięciu "urlopu" przedsiębiorca będzie automatycznie rejestrowany do składek.

Donald Tusk w swoim expose zapowiadał ten projekt podkreślał, że jednoosobowym przedsiębiorcom również należy się prawo do "urlopu". Docelowo rozwiązanie jest dobrowolne i ma być skierowane do jednoosobowych działalności gospodarczych (niezależnie od tego jak się rozliczają). Z jego pomocą ograniczono by skalę zawieszania i zamykania jednoosobowych firm, gdy składki i podatki przewyższają ich możliwości dochodowe.

Ile przedsiębiorcy oszczędzą dzięki wakacjom od ZUS?

Jak jednak pisze Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt wakacje od ZUS nie oznaczają wakacji od konieczności opłacania składki zdrowotnej! Jednak oszczędności i tak będą znaczne.

- W 2024 roku wysokość składek na ZUS wynosi łącznie 1 600,27 zł miesięcznie. Dzięki wakacjom składkowym przedsiębiorcy mogliby zaoszczędzić nawet 4 800,81 zł rocznie. Jest to ukłon w stronę jednoosobowych działalności gospodarczych, umożliwiający im zaoszczędzenie środków w obliczu niemal 13-proc. wzrostu składek na ZUS w 2024 roku - pisze Juszczyk.

Kiedy wakacje od ZUS wejdą w życie?

Rząd chce przyjąć jeszcze w I kwartale 2024 roku. Można spodziewać się później standardowej ścieżki legislacyjnej, tj. czytania w Sejmie i Senacie, oraz jeśli ustawa przejdzie dalej, trafi na stolik prezydenta. Obecnie ustawa nie jest ujęta w budżecie, więc można spodziewać się, że wejdzie z 2025 roku, aby zapewnić ustawie odpowiednio długie vacatio legis i przygotować budżet na nowe wyzwanie. Z drugiej strony minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman nie wykluczył, że ulga zostanie wprowadzona w razie nowelizacji budżetu, jeszcze w połowie 2024 roku. Niemniej, docelowa data to 2025 rok.

